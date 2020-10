Einde van een tijdperk: KLM 747’s door de jaren heen

Vanavond komt er na bijna vijftig jaar een einde aan het 747-tijdperk van de KLM. De 747-combi’s zullen hun laatste commerciële vrachtvlucht maken voor de KLM. In dit artikel een overzicht van de 747’s van KLM door de jaren heen.

De eerste 747

Zo’n elf jaar nadat KLM haar eerste straalvliegtuigen toevoegde aan de vloot, introduceerde de Nederlandse luchtvaartmaatschappij haar eerste Boeing 747. De zogenoemde jumbojet, ontwikkeld in de Boeing fabriek in Everett, werd de start van een nieuw widebody-tijdperk. Op 31 januari in 1971 landde de PH-BUA, gedoopt als Mississippi, op Schiphol. Deze verbeterde versie van de 747-200, de B747-206B, werd als eerste geleverd door Boeing aan KLM. Na zo’n twee weken was de eerste commerciële vlucht van de jumbojet naar New York een feit.

Voorbereidingen

Het was geen gemakkelijke klus om de 747 naar Nederland te halen. Om het toestel goed te kunnen afhandelen waren vele aanpassingen nodig, zoals het aanpassen van de pieren op Schiphol. Ook het vergroten van de hangaar op de Amsterdamse luchthaven was nodig om de 747 plek te bieden.

Combi

Al vroeg in de ontwikkeling van de 747-combi raakte KLM geïnteresseerd. In oktober 1975 zette KLM haar volgende stap op het gebied van luchtvrachtvervoer, de 747-306 Combi werd toegevoegd aan de vloot. Hiermee kond KLM zowel passagiers als extra vracht mee brengen op lange afstandsvluchten.

Tenerife

Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de luchtvaart, de crash van twee 747’s op de luchthaven van Tenerife. Eind maart 1977 startte KLM vlucht 4805 terwijl de 747 van Pan Am nog op de baan stond. De crash resulteerde in meer dan vijfhonderd doden. De PH-BUF werd compleet vernield na de verschrikkelijke botsing.

De verongelukte PH-BUF © clipperarctic, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

1989

Inmiddels werd de Boeing 747 steeds populairder. De nieuwste variant, de 747-400, kwam op de markt waarbij KLM in 1989 het toestel in dienst nam. KLM was hiermee de eerste Europese luchtvaartmaatschappij die dit toestel in gebruik nam. De ‘City of Atlanta’, onder registratie PH-BFA, werd in het voorjaar toegevoegd aan de vloot na maandenlange vertraging. De 747 kon inmiddels al meer dan vierhonderd passagiers vervoeren.

Bekijk hier de komst van de PH-BFA

1989 stond ook in het teken van vlucht KL867. De PH-BFC, ‘City of Calgary’, werd boven Alaska getroffen door een aswolk van de vulkaan Mount Redoubt. Een ongekende situatie ontstond aan boord, de 747 verloor alle vier de motoren. Door het verlies van vermogen zakte het toestel al snel naar ruim drie-en-een-half kilometer hoogte waarna twee motoren gestart konden worden. Het is een bijzonder moment in de 747-geschiedenis van KLM, waarbij de piloten een zwaar beschadigde 747 veilig wisten te landen.

‘Classic’

In de jaren erna voegde KLM meer 747-400’s toe, terwijl het haar 747-300 toestellen uitfaseerde. Eind 2003 kwam er een einde aan twintig jaar dienst van de 747-300 ‘classics’. Bijzonder was dat KLM tien van haar -200-types ombouwde tot de 747-300 in samenwerking met fabrikant Boeing. Het uitfaseren van de ‘classics’ bracht ook een grote verandering in de cockpit. De boordwerktuigkundige werd uit de cockpit gehaald door de geavanceerdere 747-400 waar een tweemans cockpit genoeg was.

Boeing 747 PH-BFY ‘City of Johannesburg’ © Leonard van den Broek

De PH-BUN voerde als laatste een commerciële ‘747-classic’ vlucht uit voor de KLM.

Herinnering

Inmiddels komt er een einde aan de 747 van KLM. In Nederland zijn er nog twee 747’s publiekelijk te zien. Zo werd de PH-BUK voor een symbolische één euro aan museum Aviodrome verkocht. Deze 747-206 werd in 2003 de vloot uitgehaald en overgebracht naar Lelystad.

PH-BUK ‘Louis Bleriot’ © Remco de Wit

Daarnaast heeft Corendon in 2019 een voormalig KLM 747 verplaatst vanuit Schiphol naar haar hotel nabij de luchthaven. De ‘City of Bangkok’ werd in de zomer van 1989 aan KLM geleverd. Inmiddels is het toestel voorzien van de Corendon-kleuren en ook te bezoeken bij het hotel.

Ook als lezer van Up in the Sky kunt u een stukje herinnering in huis halen. De inmiddels ontmantelde KLM B747, de ‘City of Freetown’, maakte in 2018 haar laatste landing op Twente Airport. Een uniek stukje van de PH-BFF is te koop via de webshop van Up in the Sky.

Laatste vlucht

PH-BUT met op schrift ‘KLM feliciteert KLu’, tijdens deelname aan vliegshow in 1988 © Leonard van den Broek

PH-BUI ‘Wilbur Wright’ in 1997 op Schiphol © Leonard van den Broek









PH-BFV ‘Vancouver’, één van de laatste drie KLM combi-747’s © Leonard van den Broek

In maart voerde KLM al haar laatste passagiersvlucht met de 747 uit. Inmiddels zijn alle ‘full-pax’ 747’s al uit de KLM-vloot. Alleen de drie combi’s bleven nog operationeel op het gebied van vrachtvervoer. Vanmiddag, zondag 25 oktober, zal de laatste vlucht landen op Schiphol. Dit betekent vrijwel het einde van het 747-tijdperk voor KLM. Alleen de cargo-747’s vliegen nog even door bij KLM Cargo.

PH-BFN ‘Nairobi’, een full-pax 747 © Leonard van den Broek