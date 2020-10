Hoe Emirates zich voorbereidt op de komst van een coronavaccin

Emirates SkyCargo is zich druk aan het voorbereiden op de wereldwijde distributie van een mogelijk coronavaccin. De maatschappij heeft een speciale vrachthub voor de opslag en distributie van het vaccin in Dubai gecreëerd.

Gateway

Emirates SkyCargo ziet Dubai als gateway voor de distributie van COVID-19 vaccins. “Dubai is ideaal gepositioneerd om te dienen als gateway en distributiepunt van Covid-19 vaccins voor de rest van de wereld. Dubai heeft de benodigde infrastructuur en logistieke verbindingen en een strategische geografische locatie waarbij meer dan twee derde van de wereldbevolking binnen een straal van 8 uur vliegen te bereiken is,” zegt Sjeik Ahmed bin Saeed Al Maktoum, onder meer CEO van Emirates.

10 miljoen injectieflacons

Om de enorme vraag voor transport en opslag van de vaccins aan te kunnen is de vrachtmaatschappij druk bezig de speciale Emirates SkyCentral DWC-vrachtterminal in Dubai-Zuid te heropenen. In de vaccin-hub kan Emirates SkyCargo vaccins binnenvliegen vanaf productielocaties over de hele wereld. Zendingen kunnen er worden opgeslagen en voorbereid voor regionale en wereldwijde distributie. Volgens schattingen van het bedrijf kunnen er in de faciliteit ongeveer 10 miljoen infectieflacons met een temperatuur van 2 tot 8 graden worden opgeslagen.

Bekijk hierboven de informatievideo over de luchtvrachthub van Emirates SkyCargo.

Temperatuurgevoelig

Er komt heel wat kijken bij het transport van de mogelijke coronavaccins. Onlangs verscheen een artikel op Up in the Sky waar hier uitgebreid op wordt ingegaan. Niet alleen zal het gaan om een ongekende hoeveelheid producten; ook moeten de vaccins op een gecontroleerde temperatuur blijven en op tijd geleverd worden. Het hele transport- en distributieproces moet voldoen aan internationale standaarden.

Emirates SkyCargo heeft sinds 2016 onder de naam ‘Emirates Pharma’ veel geïnvesteerd in de mogelijkheden rondom het vervoer van temperatuurgevoelige geneesmiddelen. De vrachtmaatschappij heeft in de afgelopen vier jaar meer dan een 250.000 ton aan farmaceutische vracht vervoerd. SkyCargo wil, gebruikmakend van haar al bestaande netwerk van meer dan 130 bestemmingen en de naar eigen zeggen strategische geografische locatie van de hub in Dubai, in staat zijn om snel vaccinzendingen van productielocaties te verplaatsen naar vaccin-hubs. Vanuit hier zullen de vaccins naar de rest van de wereld worden vervoerd.

