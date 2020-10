Laatste landing van een KLM 747 op Schiphol | Video

Vanavond landt de laatste Boeing 747 van KLM voor de laatste keer op Schiphol. Daarmee komt er na bijna vijftig jaar een einde aan het 747-tijdperk van KLM. Alleen de vrachtvarianten vliegen nog even door bij KLM Cargo. Bekijk hieronder de beelden van de bijzondere gebeurtenis.

Livestream

Rond 21:00 uur landt voor de laatste keer een passagiers-747, de PH-BFW met vluchtnummer KL896, op Schiphol. De afgelopen maanden werden de viermotorige toestellen ingezet voor met name medische vrachtvluchten tussen China en Nederland. Bekijk hieronder live de aankomst van de 747 Combi via de livestream van NH Airtime.

De 747 komt naar verwachting rond 21:00 uur aan op Schiphol.

© NH Airtime / NH Nieuws

PH-BFV

Eerder vandaag, aan het eind van de middag, landde de PH-BFV eveneens voor de laatste keer op Schiphol:

© Up in the Sky / Leonard van den Broek

Lees en bekijk in het artikel ‘Einde van een tijdperk: KLM 747’s door de jaren heen’ meer over KLM en haar Boeing 747’s. Top tip: een uniek stukje van de gepensioneerde PH-BFF is te koop via de webshop van Up in the Sky.

Vanavond komt er na bijna vijftig jaar een einde aan het 747-tijdperk van de KLM. De 747-combi's zullen hun laatste commerciële vrachtvlucht maken voor de KLM. In dit artikel een overzicht van de 747's van KLM door de jaren heen. https://t.co/5grbeC0xBE — ✈ Up in the Sky (@UpintheSkyNL) October 25, 2020