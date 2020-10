Oude helikopter van president Trump te koop

Donald Trump verkoopt zijn welbekende Sikorsky S-76B. De ultra luxe helikopter is uitgevoerd in zwart met rode strepen. De witte ‘TRUMP’ letters zijn wel verwijderd van het toestel. Volgens The New York Times was het toestel in 2016 ongeveer 875.000 dollar waard. Dat was echter alleen gebaseerd op het toestel zelf.

Helikopters

Het is niet de eerste helikopter die Trump zich eigen heeft gemaakt. De president heeft al voor een langere tijd meerdere helikopters tot zijn beschikking. Deze helikopter met de registratie N76DT werd gebouwd in 1989. Het is de eerste van de drie Sikorsky S-76 die Trump in ontvangst nam. Jarenlang stond het toestel voor hem klaar. Met net iets minder 6.260 uren op de teller is het toestel klaar voor de verkoop.

Luxe

Het toestel biedt plaats voor zes passagiers in een VIP interieur. Zo heeft het twee kapiteinsstoelen die achterover kunnen leunen. Alle stoelen voor de passagiers zijn gemaakt van leer en hebben gouden stoelriemen. Niet alleen de stoelriemen zijn van goud gemaakt. Net zoals alle andere voertuigen en gebouwen die Donald Trump heeft, is er veel goud verwerkt in het ontwerp. Vele accenten in het toestel zijn met goud bedekt zoals de deurhendels. Ook is er een koelkast en vriezer aanwezig in de luxe helikopter.

Beroemd

De helikopter van de president is ook vaak in beeld geweest voor het publiek. In 2005 was het toestel al zichtbaar in het tv programma van Trump The Apprentice. Ook recenter kwam het toestel in actie voor het publiek. In 2015 tijdens de campagne van de president vloog het toestel gratis rondjes voor kinderen in Iowa. Nu Trump president is maakt hij gebruik van een ander luxe toestel, de welbekende Marine One. De koper van het toestel zal een flinke som geld moeten neerleggen om dit luxe en historische toestel van de president te kopen.