Eurostar brengt reizigers in vier uur rechtstreeks naar Londen

Vanaf vandaag is het mogelijk om via een directe verbinding met de trein tussen Amsterdam en Londen te reizen. Vanochtend vertrok de eerste, rechtstreekse Eurostar vanuit Amsterdam.

Tijdswinst

Het was al mogelijk om de trein te nemen tussen Amsterdam en Londen. Vanuit onze hoofdstad hield dit echter in dat er een overstap moest plaatsvinden in Brussel. Oorzaak hiervoor was de paspoort- en veiligheidscontrole in Brussel. Deze controles vinden nu plaats op Amsterdam CS en Rotterdam CS, waardoor overstappen niet langer noodzakelijk is en de reistijd voor reizigers vanuit Nederland afneemt tot respectievelijk vier uur en drie en een half uur. Voor het traject Londen – Amsterdam is al sinds 2018 een rechtstreekse verbinding.

Alternatief

De snellere verbinding moet eraan bijdragen dat meer mensen de trein nemen om naar Londen te reizen. Hoewel vliegen nog steeds sneller kan zijn spreekt voor de trein dat deze comfortabeler is en er betere gelegenheid is te werken aan boord. Groot-Brittannië is het vijfde land waar treinreizigers vanuit Amsterdam rechtstreeks naartoe kunnen. Er rijden ook dagelijks treinen naar België, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk.

Beperkte vraag

De reisrestricties die momenteel gelden zorgen ervoor dat het voor reizigers vanuit Nederland noodzakelijk is om na aankomst in het Verenigd Koninkrijk veertien dagen in quarantaine te gaan. Omgekeerd vraagt Nederland reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk om tien dagen in quarantaine te gaan. Gevolg hiervan is dat de vraag op dit moment beperkt is. De frequentie is daarom tevens beperkt tot twee treinen per dag en in het weekend zelfs helemaal geen.