Hoe airBaltic haar 25-jarig bestaan viert | Video

De Letse luchtvaartmaatschappij airBaltic viert in oktober haar 25-jarig bestaan.

De luchtvaartmaatschappij werd opgericht in het najaar van 1995 met de ondertekening van een joint venture tussen de Letse staat en Scandinavian Airlines (SAS) . Op 1 oktober voerde airBaltic haar eerste commerciële vlucht uit, van Riga naar Stockholm, met een Saab SF340.

Saab SF-340 ©airBaltic

Groei

In 2001 vervoerde de Baltische luchtvaartmaatschappij haar miljoenste passagier. Inmiddels is de airBaltic flink gegroeid, zo vervoerde de maatschappij in 2019 meer dan vijf miljoen passagiers. Ook de vloot heeft een verandering doorgemaakt en bestaat momenteel uit 24 Airbus A220-300’s met nummer 25 gepland voor levering later dit jaar.

A220-300 in speciale livery ©airBaltic

Door middel van een video is het jubileum luister bijgezet. Deze kunt u hieronder bekijken.