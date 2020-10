Lufthansa brengt groter deel van vloot in winterslaap

Met het oog op de wereldwijd aangescherpte reisbeperkingen wil Lufthansa de kosten meer verlagen. Dit schrijft Carsten Spohr, CEO van de Lufthansa Group, in een brief aan het personeel.

Prognose

Na een verlies van miljarden in de zomer verwacht het bestuur dat de luchtvaartactiviteiten tot het einde van het jaar zullen blijven teruglopen. Voor het winterseizoen van 2020/2021 hadden de luchtvaartmaatschappijen van de groep maximaal een kwart van de capaciteit van het voorgaande jaar ingepland. Het aantal passagiers zal waarschijnlijk echter minder dan een vijfde van het voorgaande jaar bedragen en dus opnieuw ruim onder de aangeboden capaciteit liggen. “We moeten daarom onze eerdere inspanningen om de kosten verder te drukken opvoeren”, aldus Carsten Spohr. “Na een zomer die ons allemaal hoop gaf, bevinden we ons nu weer in een situatie die neerkomt op een lockdown in de gevolgen ervan.”



Wintermodus

De Duitse luchtvaartgroep geeft aan dat de uitstroom van middelen kan worden teruggebracht van één miljoen euro per uur aan het begin van de pandemie tot ‘slechts’ één miljoen euro per twee uur. Hoewel een dergelijke besparing helpt, blijft de realiteit natuurlijk dat een dergelijke uitstroom van geld niet houdbaar is. De CEO zegt daarom dat het “essentieel is om de bedrijfsvoering in de winter 2020/21 nog verder stil te leggen en vanaf half december zoveel mogelijk divisies in ‘wintermodus’ te zetten. Dit resulteert onder andere in het buiten gebruik stellen van 125 extra toestellen die bedoeld waren voor het winterseizoen.