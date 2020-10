Lufthansa 747’s gevangen op Twente Airport

In de zomer ontving Twente Airport met trots zes 747-400’s van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa. De toestellen kwamen overgevlogen naar Twente vanwege de corona situatie in de wereld. Nu de Boeings weer moeten vertrekken om ergens anders ontmanteld te worden, wordt er geen toestemming verleend door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport.

Plan

‘De vliegtuigen zijn hier naartoe gekomen omdat Twente een van de weinige luchthavens is waar nog ruimte is om dergelijke grote toestellen te parkeren’ vertelt de directeur Meiltje de Groot. De vliegtuigen zouden geparkeerd worden totdat het duidelijk zou zijn wat er gaat gebeuren met de toestellen. De luchthaven had gehoopt op het demonteren van de toestellen op eigen locatie. Een bekend bedrijf dat vliegtuigen demonteert, AELS, is gevestigd op de luchthaven.

Gevangenis

De zes Boeing 747’s zijn te groot en te zwaar om op te stijgen van de regionale luchthaven, zo vindt de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. “Grotere toestellen zoals de Boeings kunnen wel landen op Twente, maar alleen voor demontage,” aldus de inspectie. De grote bezwaren zijn de infrastructuur van de luchthaven en de vliegprocedures voor vertrek die nog niet goedgekeurd zijn. Daarmee zitten de Lufthansa toestellen momenteel in een soort juridische gevangenis.

Rechter

De luchthaven en de inspectie zijn nog druk in overleg over wat er moet en kan in deze situatie. Twente Airport begint wel alvast een juridische procedure. Mochten er geen besluiten en overeenkomsten gemaakt worden, dan zal de luchthaven een kort geding aanspannen. De luchthaven was al eerder bezig om te voldoen aan de voorwaarden van de inspectie. Wanneer de luchthaven wel kan voldoen aan de eisen is nog niet bekend.