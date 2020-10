Na jaren wachten gaat Brandenburg Airport zaterdag open

Negen jaar en één dag later dan de oorspronkelijk opening gaat het nieuwste vliegveld in Berlijn, Brandenburg Airport, dan eindelijk open. Op 31 oktober is het zover dan zal terminal 1 open gaan voor het publiek. Een week later op 7 november zullen dan ook daadwerkelijk de vluchten van het vliegveld Tegel overgezet worden naar de nieuwe luchthaven.

Terminals

De grote opening gaat allemaal om terminal 1. Dit is het hoofdgebouw van de nieuwe luchthaven. Het vliegveld gaat uiteindelijk bestaan uit drie verschillende terminals. Waarvan de eerste twee vlak naast elkaar staan. De derde terminal, terminal vijf genaamd, is een combinatie van oude gebouwen van het vliegveld Schönefeld. De oude terminal werd al op 25 oktober officieel hernoemd naar terminal vijf. Terminal twee is specifiek ontworpen voor low-cost maatschappijen. Echter is door de corona crisis dit nog gesloten aangezien de capaciteit nog niet nodig is.

Overname

Het nieuwe vliegveld gaat de taak van alle Berlijnse luchthavens op zich nemen. Na de val van de muur waren er drie grote vliegvelden in Berlijn. Tegel, Schönefeld en Tempelhof waren de luchthavens in en rond om de stad. De nieuwe luchthaven is tegen het vliegveld Schönefeld aangebouwd waardoor de transitie vrij eenvoudig kan verlopen. Tempelhof werd in 2008 al gesloten voor vluchten en is nu een natuurpark. Tot nu toe bleef de luchthaven Tegel nog over als helemaal zelfstandige luchthaven. Na de opening op 31 oktober zullen een week later alle vluchten die nu nog naar Tegel gaan overgezet worden naar Brandenburg.

Landingen

De laatste landing op de luchthaven van Tegel zal uitgevoerd worden door Air France. De Franse luchtvaartmaatschappij was de eerste maatschappij die ooit landde op Tegel. Op 2 januari 1960 kwam de Lockheed super constellation aan op de luchthaven. Air France zal naast de eerste ook de laatste maatschappij zijn die van het vliegveld vertrekt.

De eerste landing op het nieuwe vliegveld Brandenburg zal een parallel landing worden op de noord en zuid baan. Dit zal gedaan worden door Lufthansa en easyJet. Deze maatschappijen zullen ook de hoofdgebruiker worden van de nieuwe luchthaven.