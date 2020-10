Nog een British Airways 747 gered van de sloop

Vijf dagen geleden werd al bekend dat er een eerste 747-400 van British Airways een tweede leven kreeg. Nu wordt daar een tweede aan toegevoegd. Het toestel zal tentoongesteld worden op Cotswold Airport.

Toestel

Het toestel, G-CIVB, kwam in februari 1994 in de vloot bij British Airways. Dit specifieke toestel vloog als een van de twee laatste jumbo’s weg van de thuisbasis Heathrow. Verder is het kleurenschema nog erg opvallend van dit toestel. Het model is geschilderd in de Negus stijl dat teruggaat naar de ’70 en ’80 jaren.

G-CIVB ©British Airways

Museum

Het toestel zal omgebouwd worden naar een museum. Vooral schoolreizen zullen hier terecht kunnen. Maar dat zal niet het enige doel van het toestel worden. Verder zal er ook een bioscoop en een conferentiezaal in het toestel worden gemaakt.

Opening

Het toestel moet in het voorjaar van volgend jaar opengaan voor het publiek. Een van de topmannen van British Airways vindt het een opluchting dat het vliegtuig een nieuwe eigenaar krijgt. Volgens hem krijgt het toestel niet alleen een nieuwe eigenaar maar ook een nieuw leven.