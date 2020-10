KLM gaat piloten op afstand trainen

KLM Cityhopper gaat vanaf volgende week met behulp van Virtual Reality piloten voor de Embraers trainen. Hiermee is KLM de eerste luchtvaartmaatschappij die Virtual Reality in het opleidingstraject toepast.

VR

Virtual Reality (VR) maakt het mogelijk om op afstand een virtuele omgeving te creëren. Om flexibeler in te spelen op de trainingsbehoefte gaat KLM Cityhopper VR-trainingen integreren in haar trainingsprogramma. Het gaat hierbij om de vliegtuigtypen Embraer 175 en 190.

“Virtual Reality (VR) blijkt laagdrempelige trainingen mogelijk te maken. Het is on-demand en locatie-onafhankelijk, je hoeft niet op een bepaald tijdstip in een klaslokaal of een simulator te zijn. Bovendien nodigt het uit tot ontdekken, wat in een virtuele omgeving volledig veilig kan,” zegt Sebastian Gerkens, Senior Instructor bij KLM Cityhopper.

Toepassingen

De trainingen zijn in-house ontwikkeld door VR-experts in samenwerking met Cityhopper. Er zijn drie toepassingen die onderdeel zijn van de training. Allereerst de virtuele cockpit waarbij de vlieger zich in de cockpit bevindt inclusief interactieve bedieningspanelen. Daarnaast zijn er ook instructievideo’s en is het mogelijk de walk-around te beleven. In beide gevallen kan de vlieger 360-graden rondkijken door de cockpit, en om het vliegtuig. “Met deze VR-oplossing raken de vliegers gewend aan de cockpit en kan de simulatortijd effectiever worden benut”, aldus Sebastian Gerkens.

Voor nu zijn de VR-trainingen een aanvulling op het bestaande opleidingstraject. KLM Cityhopper onderzoekt echter al wel of het mogelijk is de trainingen te laten certificeren door EASA, zodat ze op de langere termijn sommige onderdelen kunnen vervangen.