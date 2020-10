KLM stalt 12 vliegtuigen op Groningen Airport

De KLM parkeert 12 vliegtuigen op Groningen Airport Eelde, zo heeft de luchthaven woensdagochtend bekendgemaakt.

Eerste

De eerste toestellen, twee Airbus A330’s en een Boeing 737, komen woensdag aan op de noordelijke luchthaven. De komende dagen zullen nog negen Boeing 737’s naar de luchthaven worden overgebracht, zo bevestigde een woordvoerder van de KLM desgevraagd aan Up in the Sky.

Winter

De vliegtuigen worden opgeslagen vanwege een te beperkte vraag naar vliegreizen. Naast de toenemende reisrestricties is er in het winterseizoen standaard minder vraag dan in het zomerseizoen.

Systeem

“Dat KLM toestellen parkeert op Groningen Airport Eelde laat zien waarom het denken als een systeem van luchthavens zo belangrijk is. Wij hebben capaciteit en mogelijkheden die andere luchthavens niet hebben. We zijn al jarenlang vast partner van KLM; als uitwijkluchthaven als ze bijvoorbeeld op Schiphol niet kunnen landen. Met het parkeren van de toestellen op Groningen Airport Eelde zijn we ook overloopluchthaven van Amsterdam Airport Schiphol”, aldus Bart Schmeink, Interim-directeur Groningen Airport Eelde.