Lufthansa wil in Twente opgeslagen 747’s in de VS laten ontmantelen

Lufthansa wil haar in Enschede geparkeerde Boeing 747’s in de Verenigde Staten laten ontmantelen. De toestellen mogen momenteel echter niet vertrekken vanaf de Twentse luchthaven.

Geparkeerd

Afgelopen zomer vloog Lufthansa zes Boeing 747-400’s naar Twente. Destijds was het nog onbekend of de toestellen weer terug zouden keren in de vloot van Lufthansa of dat de toestellen ontmanteld zouden worden.

Verenigde Staten

Waarom de toestellen niet in Twente maar in de Verenigde Staten worden ontmanteld is niet bekend. Normaliter kopen de bedrijven die vliegtuigen ontmantelen de toestellen over van maatschappijen. Vervolgens verkoopt het bedrijf alle nog bruikbare delen van het toestel. Het is mogelijk dat het bedrijf in de Verenigde Staten Lufthansa een beter bod heeft gedaan voor de jumbo’s.

Vertrek

De eerste Boeing 747 had eigenlijk dinsdag al moeten vertrekken. Dit werd echter tegengehouden door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. De overheidsinstantie vindt de infrastructuur van de luchthaven niet voldoen aan de eisen die worden gesteld voor het vertrek van een Boeing 747. Ook zouden de voorgestelde vertrekprocedures nog niet zijn goedgekeurd.

Procedure

Vliegveld Twente en Lufthansa zijn momenteel in overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport. De luchthaven bereidt zich al voor op het nemen van juridische stappen voor het geval dat de gesprekken niet tot een oplossing leiden.