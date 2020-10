NASA 747SP ontdekt water op de zonkant van de Maan

De NASA SOFIA missie heeft een grote ontdekking gedaan. Het team heeft water gevonden op de zonverlichte kant van de maan. Een plek waar tot nu toe altijd van werd gedacht dat er geen water aanwezig was. Het water werd aangetroffen in de Clavius krater. Dat is een van de grootste kraters op de maan en is ook zichtbaar vanaf de aarde.

SOFIA

Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy beter bekent als SOFIA, is een missie van NASA samen met de Duitse ruimtevaartorganisatie DLR. SOFIA is een telescoop met een diameter van 2.5 meter. De telescoop is ingebouwd in een 747SP en dat heeft een groot voordeel. Omdat het toestel tussen de 38 en 45 duizend voet vliegt is het voor 99% boven alle infrarood blokkerende straling. Daarom krijgt SOFIA scherpere beelden te zien dan dat mogelijk zou zijn met grondstations. SOFIA wordt ook vaak ingezet tijdens een verduistering van een planeet of maan aangezien het toestel met de verduistering mee kan vliegen waarmee langer observaties gedaan kunnen worden.

Boeing 747SP

SOFIA is ingebouwd in een 43 jaar oude 747SP met registratie N747NA. Het toestel is al in dienst van NASA sinds 1997. Het toestel begon haar leven in 1977 waar ze vloog voor PanAm. Na negen jaar in dienst van PanAm kwam het toestel in dienst van United. In 1997 begon de NASA met het modificeren van het toestel. Er is specifiek voor een SP-model gekozen omdat het model lichter is als de -100 versie van de 747. Daarmee kan het toestel hoger, sneller en verder vliegen dan het haar grotere broer. De telescoop is in de achterkant verwerkt. Met een grote schuifdeur wordt de waardevolle telescoop beschermd.

De telescoop in actie tijdens de vlucht ©NASA/SOFIA

De ontdekking

Het was al bekend dat er water op de maan was. Dit is opgeslagen in de vorm van ijs in de permanente donkere kraters van de maan, maar dat er water op de zonverlichte kant voorkomt was nog niet bekend. Het water is waarschijnlijk opgeslagen in kleine glasachtige steentjes. Het gaat niet om heel erg veel water, er is 100 keer minder water in de Clavius krater dan in de Saharawoestijn.