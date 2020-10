Jumboos op Twente | Column Goof

Beste Meiltje!

We missen je hier op Teuge! Je ideeën waren niet altijd even populair, maar ik vond ze best oké. ‘Elektrisch vliegen’ was een long shot, zeker. Maar de bling-bling-businessjets, waar je voorgangers op inzettten, waren ook niet bepaald een megasucces.

Outside the box blijft je trade mark, want nu zit je weer met die Jumbo’s op Twente!

Om met de deur in huis te vallen: ik heb een idee. De Jumbojet is hét symbool van een tijdperk van totaal gedemocratiseerde luchtvaart. Een tijd die volgens sommigen nooit meer terug zal keren. Want Corona is here to stay, las ik gisteren. Reizen per vliegtuig kan heel goed weer duur en elitair worden.

Tijd voor een monument om periode af te sluiten! En daar zijn die Jumbo’s prima geschikt voor. Je laat de ze gewoon langzaam tot stof wederkeren, daar in Twente. Alle vloeistoffen eruit, hekje eromheen, klaar.

De eerste zwaluwen zullen zich al binnen een jaar in alle nooks and crannies gaan nestelen, en met hun jongen gaan buitelen rond de vertical stabiliser. De eerste kerkuilen zitten kort daarop al in de high bypass turbofans, en de eerste marters gaan zich tegoed doen aan de vierhonderd kilometer bedrading. Een groene gloed zal zich vervolgens in enkele jaren over de toestellen verspreiden. Korstmossen, klimop en bruidsluier gaan de toestellen langzaam overwoekeren. Het wordt prachtig.

Vergeet de commerciële mogelijkheden niet! In Amerika staat ergens een monument voor de vergane glorie van de Amerikaanse Auto-industrie. Iemand heeft zeven Chevrolets met de neuzen ingegraven. Daar komen van heinde en verre de toeristen op af. Ik denk dat ze tot vanuit Japan en Australië komen kijken naar de Grote Drie daar op Twente.

Ik zeker!

Groet van Goof

Additional facts

Misschien is het u opgevallen, maar inzettten is met drie ‘t’’s geschreven. Iedereen wordt helemaal gek van die onbegrijpelijke d-en-dt-kwestie, die totaal zinloos is, maar inzettten met drie t’s heeft wel degelijk zin: dit is de verleden tijd van inzetten, namelijk.

Misschien dat een of ander cultuurfonds nog een mooi bedrag heeft liggen, want alle podiumkunsten zijn voorlopig toch niet mogelijk.

Corona is here to stay, las ik gisteren, en in de bio-industrie wordt wereldwijd al keihard gewerkt aan nog veel gemenere virussen. Die ontstaan vanzelf, als je maar genoeg varkens op mekaar propt.

Monumenten bieden veel mogelijkheden. Je zou er eentje kunnen laten bekladderen door iedereen die dat wil met graffiti. Of eentje in regenboogkleuren bij een of andere gay-day. Of helemaal zwart, voor BLM.