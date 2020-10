Van passagiers- naar vrachtvliegtuig | Video

Vrachtvluchten werden nog veelvuldig uitgevoerd tijdens de eerste coronagolf. Een goede timing dus om vliegtuigen om te zetten naar vrachtvarianten. Het omzetten van passagiersvliegtuigen naar een vrachtvariant is echter al iets van vóór corona.

Voorbereidingen

Er komt veel bij kijken bij de het modificeren van vliegtuigen. Niet alleen op gebied van techniek, maar ook de bijbehorende certificaten/wetgeving. De eerste weken staan in het teken van het ‘strippen’ van het toestel. De gehele cabineconfiguratie, inclusief airline specifieke onderdelen, logo’s et cetera, worden uit het toestel verwijderd.

Romp

Het vliegtuigframe zelf wordt ook onder handen genomen. De ramen worden uit het toestel gehaald, om onderhoud te besparen, aangezien dit niet meer relevant is bij vrachtvliegtuigen. Ook de deuren zullen gewijzigd moeten worden om vrachtcontainers aan boord te kunnen brengen (naast de bestaande vrachtcompartimenten).

A321 P2F

Een recent voorbeeld is de A321 die van ‘Passenger-to-Freighter’ (P2F) is gemodificeerd. “Het aanpassen hiervan omvat het integreren van een grote vrachtdeur op het hoofddek in de voorste romp, het afsluiten van de passagiersramen en het deactiveren van de meeste passagiersdeuren. De voorste linker passagiersdeur is vervangen door een kleinere om het aantal laadposities op het hoofddek te optimaliseren. De cabine is opgeknapt, inclusief de installatie van een stijve barrièremuur en de vloer is verstevigd”, aldus Airbus.

De A321P2F van Qantas © Airbus

Eerder deze maand ontving Qantas de eerste Airbus A321P2F. Het toestel kan zo’n 28 ton aan vracht vervoeren over ruim vierduizend kilometer. Naast het vervolg van de A321P2F-productie, kijkt de Franse fabrikant ook naar het opzetten van de A320-vrachtvariant.

Varianten

Nu cargo steeds nadrukkelijker aanwezig is, is de timing van de A321P2F vrij goed. Het concept is echter niet nieuw. Alhoewel nu relatief jonge toestellen al worden omgebouwd is de trend jaren geweest om oude passagiersvliegtuigen om te bouwen naar vrachtvarianten. Naast de nieuwe A321, werd in 2017 al door DHL Express de A330P2F in gebruik genomen, en in het verleden de A300.

A330P2F © Airbus

Ook Boeing bouwt haar vliegtuigen om naar vrachtvarianten. Vorige maand gaf Boeing nog aan haar productielijn te vergroten vanwege de vraag naar vrachtvliegtuigen. Het gaat hierbij om de 737-800 en de 767-300 die worden gemodificeerd naar een vrachttoestel.

“Het ombouwprogramma voor vrachtvliegtuigen is een uitstekende manier om de levensduur van een vliegtuig te verdubbelen en luchtvaartmaatschappijen een economische manier te bieden om minder efficiënte toestellen te vervangen”, aldus Ihssane Mounir van Boeing.

Eerder werden al andere types omgebouwd, waaronder de Boeing 757, zoals in de onderstaande video te zien is.