Coronatest steeds vaker mogelijk op luchthavens

Het is steeds vaker mogelijk om een coronatest op de luchthaven van vertrek of aankomst af te nemen. De reisbranche pleit al langer voor het testen op de vertrekluchthaven in plaats van quarantainemaatregelen.

Testen

Het is al langer een oproep van onder andere IATA: test passagiers vóór vertrek om zo quarantainemaatregelen te vermijden. Uit eerder onderzoek van IATA bleek dat 9 van de 10 passagiers open staan voor een COVID-19-test voorafgaand aan de vlucht. Steeds meer luchthavens bieden dit ook aan, zowel in Europa als in de rest van de wereld. Zolang er echter geen internationaal beleid is zal het testen van reizigers niet bijdragen aan het versoepelen van quarantainemaatregelen.

Ook Ben Smith, CEO van Air France-KLM gaf aan een internationaal testbeleid te willen zien. Hierbij zou de reiziger zelfs verplicht een test moeten afnemen alvorens het vliegtuig in te stappen.

Europa

In Europa hebben verschillende vliegvelden al de mogelijkheid om coronatesten af te nemen. Frankrijk en Duitsland waren een van de eerste landen die COVID-19-testen aanboden. Niet alleen commercieel, betaalde tests zijn mogelijk, maar ook gratis testen voor reizigers uit risicogebieden. Zo heeft Frankfurt een eigen teststraat waar reiziger uit risicogebieden zich kunnen laten testen. Daarnaast kunnen ook vertrekkende passagiers gebruikmaken van een test op de luchthaven, waarbij wel kosten aan vast zitten. Inmiddels bieden steeds meer luchthavens in Europa deze mogelijkheid, zoals Brussels Airport die ook betaalde PCR-testen aanbieden.

In Nederland zijn alleen betaalde coronatests mogelijk die via externe partijen worden geleverd. Schiphol sloot eerder haar teststraat wat tot veel ophef leidde. Het ‘vindpercentage’ zou te laag hebben gelegen om de teststraat open te houden. Reizigers uit risicolanden worden hiermee dus niet meer getest op COVID-19.

©Schiphol

Prijzig

Met prijzen tussen de vijftig en honderdvijftig euro is het afnemen van een coronatest vrij prijzig voor de reiziger. Daarnaast heeft het niet (altijd) invloed op de quarantaineduur wat het niet aantrekkelijk maakt. De reisorganisaties zijn bang dat zonder een internationaal testbeleid het reizen tussen landen (zeer) beperkt blijft.

Oranje

Inmiddels kleuren steeds meer landen ‘oranje’, wat reizen naar het buitenland moeilijk maakt. Ook werd bekend dat het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet adviseert een negatief reisadvies te geven voor vakanties naar het buitenland. Vanuit de reisbranche werd woedend gereagereerd. “Het omzetverlies ligt met een praktisch volledig gesloten wereld al op zo’n 90%. Duidelijk dat we al in de touwen liggen, maar dit mogelijke advies van het OMT draait ons dan compleet de nek om”, aldus Frank Oostdam, voorzitter/directeur ANVR.

Reisadvies #Spanje: Het aantal coronabesmettingen op de #CanarischeEilanden is gedaald. Het reisadvies is daarom aangepast naar ‘geel’. Er blijven risico’s, en de situatie voor reizigers kan snel veranderen.



Lees het reisadvies voor meer informatie:https://t.co/Dom8sH3ioT pic.twitter.com/HhL83NIGuv — 24/7 BZ (@247BZ) October 27, 2020