Kan SpaceX een concurrent worden voor de luchtvaart? | Analyse

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX ziet nieuwe mogelijkheden voor het reizen tussen grote steden. De nieuwe raket van het bedrijf zou de sleutel moeten zijn voor het extreem snel vervoeren van grote groepen mensen rond de aarde. De CEO en hoofdontwerper van het bedrijf, Elon Musk, ziet het al helemaal zitten. Zijn ‘Starship’ moet binnen een uur bij elke grote stad ter wereld kunnen landen.

Starship

De nieuwste variant van de grootste raket van het bedrijf wordt gekscherend ‘Starship’ genoemd. De raket bestaat uit twee grote delen. Het onderste deel, ook wel de ‘booster’, duwt het gevaarte door de dikste lagen van de atmosfeer. Wanneer het grootste gedeelte van de brandstof op is koppelen de twee delen los van elkaar. Het bovenste gedeelte, waar ook de passagiers in zullen zitten, gaat verder naar de ruimte. De booster keert weer terug naar de aarde en landt op een gecontroleerde manier op een groot platform op water vlak bij een stad. Het bovenste gedeelte is dan inmiddels met ruim 27.000 kilometer per uur onderweg naar de volgende stad. Als het gevaarte vlak bij zijn bestemming is, remt de raket in de verschillende lagen van de atmosfeer. Aan het einde landt ‘Starship’ op een ander platform op water bij de stad van aankomst. Ook de capaciteit is ruim: volgens CEO Elon Musk moet er uiteindelijk plek zijn voor maximaal 1000 man aan boord.

© Space Exploration Technologies Corp. / CC0

Alternatief

Het grote voordeel van het gebruik van Starship is de enorme snelheid waarmee het door en grotendeels boven de atmosfeer vliegt. Na de laatste vlucht van de Concorde in 2003 is er geen commerciële manier meer voor passagiers om sneller dan mach één te vliegen. Dit resulteert in een industrie waarbij de meeste lange afstandsvluchten langer dan acht uur duren. Steeds meer mensen verlangen naar een snellere manier van transport. Daarom investeren ook meer bedrijf in het onderzoek naar supersoon vliegen. Een van die bedrijven, Boom Supersonic, heeft eerder deze maand al een demonstratie vliegtuig gepresenteerd. De XB-1 gaat de technologie testen die nodig is om een groter toestel te ontwikkelen. Het grote toestel moet 55 passagiers met Mach 2.2 gaan vervoeren.

De XB-1 na de onthulling

Naast sneller wordt er vooral voor de toekomst gekeken naar duurzaamheid. Een van die projecten die kijken naar een duurzamere toekomst is de Flying-V van de TU Delft en KLM. Het toestel is ontworpen volgens een hele nieuwe filosofie. De brandstoftanks zijn geïntegreerd in de vleugel. Het toestel moet 314 passagiers gaan vervoeren in een standaardconfiguratie. Qua formaat is het toestel vergelijkbaar met de Airbus A350, maar dit model verbruikt over dezelfde afstanden twintig procent minder brandstof. Veel maatschappijen focussen zich op een CO 2 reducering in de aankomende tijd en de Flying-V zou daar een oplossing voor kunnen zijn.

Verschillen

Alhoewel deze concepten in de aankomende jaren nog verder uitgewerkt moeten worden zijn testfases van deze technieken zijn nu al aan de gang. Op papier lijkt Starship de winnaar te zijn. Het toestel kan met een hogere capaciteit een grotere afstand in minder tijd afleggen. Maar zoals zo vaak vertellen de cijfers niet het hele verhaal. Alhoewel de SpaceX-raket vooral ontworpen wordt voor de reizen naar mars, is het plan voor hier op aarde niet ver uit het bereik voor het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf. De voordelen bijna te mooi om waar te zijn. Echter zijn er vele nadelen en onzekerheden. “Het is eigenlijk een lange afstandsraket die reist met Mach 25 en landt,” zoals Musk zelf zegt. De manier waarop Starship precies door de dampkring gaat is nog nooit eerder uitgevoerd evenals de gewaagde landing op een platform op het water. De inzet van Starship als een serieuze concurrent voor vliegtuigen klinkt voorlopig dus nog als verre toekomstmuziek, maar wie weet wat het bedrijf van Elon Musk nog gaat betekenen voor de gehele transportindustrie.