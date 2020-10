KLM: is het reddingsplan goed genoeg? Minister wil loonmatiging tot 2025

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft gedreigd het door KLM ingeleverde herstructureringsplan af te wijzen, zo blijkt uit berichtgeving van NRC en De Telegraaf.

Ontevredenheid

De minister is onder meer niet tevreden over de looptijd van de afspraken over loonmatiging. In het herstructureringsplan dat KLM begin deze maand inleverde worden onder andere de lonen verlaagd tot 2022. De minister zou willen dat deze loonmatiging geldt zolang het steunpakket loopt, dus tot 2025.

Goedkeuring nodig

De minister zou hiertoe gedreigd hebben geen goedkeuring af te geven voor het ingeleverde plan. Deze goedkeuring is een voorwaarde voor het steunpakket ter waarde van 3,4 miljard euro. Als onderdeel van dit steunpakket moest KLM op 1 oktober een reddingsplan inleveren bij het ministerie van Financiën. Een van de meest controversiële maatregelen was destijds diezelfde loonmatiging. Slechts uren voor het aflopen van de deadline wist KLM de betrokken vakbonden mee te krijgen.

Wat staat er in het plan?

In het herstructureringsplan zijn verschillende maatregelen opgenomen die KLM volgens het bedrijf zelf weer financieel gezond moeten maken. Personeel moet, afhankelijk van de hoogte van het inkomen, tot wel 20 procent van het salaris inleveren. Nagenoeg alle beloofde loonsverhogingen zijn op de lange baan gesteld. Het inleveren van salaris, met name door piloten en door de top van het bedrijf, was een harde eis van het kabinet. De salarisbesparingen moeten in totaal 180 miljoen euro opleveren.

De overheid stelde als verdere eis dat KLM een besparing van 15 procent van de ‘beïnvloedbare kosten’ moest bewerkstelligen. De KLM-organisatie moet hiertoe verkleind en verder vereenvoudigd worden. Volgens de maatschappij liggen er verder ruim 70 initiatieven die de externe kosten moeten verlagen door onder meer uitfasering van leasevliegtuigen en de inzet van een efficiëntere vloot.

