Opnieuw donkerrode cijfers Air France-KLM: -€1,7 miljard

Air France-KLM heeft in het derde kwartaal van 2020 ten gevolge van de coronacrisis een verlies van 1,7 miljard euro geleden. In het tweede kwartaal noteerde het concern al een verlies van 2,6 miljard euro. Daarmee heeft de groep sinds april 4,3 miljard euro verlies geleden.

Cijfers

De omzet van het AF-KLM lag in het afgelopen kwartaal 67 procent lager dan vorig jaar. In totaal werd 60 procent minder vluchten uitgevoerd. Het aantal stoelen dat het concern beschikbaar stelde in dit kwartaal lag op 40 procent van een jaar geleden. De bezettingsgraad was tot slot ook lag: gemiddeld een kleine 43 procent. In totaal komt het verlies dus uit op een nog hoger dan verwachte 1,7 miljard euro.

Er is weinig reden tot hoop voor het vierde kwartaal. In een heleboel Europese landen leeft het coronavirus weer op en worden de maatregelen aangescherpt. Frankrijk gaat ondertussen een tweede lockdown in. Het bestuur van Air France-KLM verwacht dan ook dat het verlies in het komende kwartaal nog verder zal toenemen.

KLM

Het kwartaalverlies voor KLM komt uit op 234 miljoen euro. Air France draaide een verlies van 807 miljoen. KLM noemt de pandemie “zonder meer de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog”. “Cargo doet het goed en zorgt voor extra inkomsten, maar de passagiersvluchten zijn voor het winterseizoen verder terug geschaald.”