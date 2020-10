Zwitserse studenten bouwen elektrische vierzitter

Wereldwijd zijn er tientallen studentenprojecten die zich bezighouden met de verduurzaming van de luchtvaart. Veelal gaat het om het bouwen van een elektrisch of hybride vliegtuig.

In ons land zijn studenten actief bij AeroDelft, Project DragonFly, Falcon Electric Aviation en DEAC Dutch Electric Aviation Centre. In Zwitserland zijn studenten aan de slag gegaan met het bouwen van een elektrische vierzitter. Maak in dit artikel kennis met project e-Sling.

Universiteit

Trekker van het project e-Sling is de Zwitserse universiteit ETH Zürich. Deze afkorting staat voor Eidgenössische Technische Hochschule. Gedurende acht maanden ontwikkelen 12 ETH-studenten machinebouw en elektrotechniek een 4-persoons elektrisch vliegtuig als onderdeel van een ETH-focusproject. Het gaat zowel om de ontwikkeling van een nieuwe elektrische aandrijflijn als een nieuw modulair batterijsysteem. Het project is in september 2020 gestart en eindigt volgend jaar mei.

Zuid-Afrikaans

De e-Sling is gebaseerd op de Sling TSi van Sling Aircraft uit Johannesburg. De Zuid-Afrikaanse vliegtuigbouwer is gespecialiseerd in het ontwerp en de fabricage van lichte vliegtuigen in de vorm van kits voor amateurbouw en kant en klare vliegtuigen. Het bedrijf produceert de tweezits Sling 2, die voor het eerst de lucht in ging in 2008, en de vierzits Sling 4, geïntroduceerd in 2011. AeroDelft heeft de Sling 4 op het oog, om het toestel geschikt te maken voor het vliegen op vloeibare waterstof. Het nieuwste type is de Sling TSi, uitgebracht in 2018. Dit metalen toestel met een niet-intrekbaar landingsgestel is een eenmotorige low-wing vierzitter. Het vliegtuig is uitgerust met een Rotax 915iS-motor.

Sling TSi (c) Sling Aircraft

Extender

De actieradius van de e-Sling bedraagt 250 kilometer. Met de optionele accu range extender kan tot 350 kilometer worden gevlogen. Om de actieradius te vergroten zijn de vleugels verlengd tot een spanwijdte van 10,5 meter. Hierdoor kunnen de vlieger en drie passagiers efficiënter vliegen met een snelheid van 160 kilometer per uur. De e-Sling behoudt het maximale startgewicht van 950 kilogram, wat certificering vereenvoudigt. Met het modulaire batterijsysteem, de innovatieve oliekoeling, de optionele range extender en de in eigen huis ontwikkelde elektromotor moet de e-Sling een uniek elektrisch vliegtuig worden.

Vermogen

De elektromotor levert voor het opstijgen een maximaal vermogen van 110 kW en draait tijdens de reisfase continu op 45 kW. De accu heeft een capaciteit van 55 kWh en zit in de vleugels in plaats van de benzinetank en in de motorruimte. Voor de hoofdbatterij en de range extender wordt gebruik gemaakt van de nieuwste generatie met 18.650 energiecellen. Deze worden gekoeld met siliconenolie.

(c) e-Sling

Hangar

Het e-Sling project wordt uitgevoerd op het Zürich Innovation Park. De universiteit zorgt voor een omgebouwde hangar op het vliegveld van Zürich/Dübendorf. Uitgerust met werkplaatsen en andere infrastructuur vormt Hanger 3 de ideale basis voor het project. Tijdens de testfase is er een directe toegang tot de startbaan van de luchthaven. Als het project is afgerond wordt de e-Sling voor onderzoeksdoeleinden en voor niet-commerciële demonstratievluchten gebruikt. Sponsors van e-Sling zijn onder andere Sling Aircraft, Live your dream foundation en Swiss World Cargo.