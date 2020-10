Lelystad? Gooi het op corona! | Column Goof

Waarom zijn we toch altijd zo boos op de overheid? Kunnen we het zelf beter?

Ik heb jarenlang in studentenhuizen gewoond. Met vijftien weldenkende goed-opgeleide gymnasiasten. Nooit zijn we als bewoners in staat geweest een systeem op te zetten voor het foutloos beheren van de gezamenlijke bierkast. De publieke zaak krijg je niet makkelijk draaiende.

Ik ben ook in de afgelopen dertig jaar lid geweest van allerlei vliegclubs en -verenigingen. Zag grotesk gekonkel en geklungel op het gebied van aanschaf van materiaal, inhuren van leveranciers en beheer van onroerend goed. Commissies waarin KLM’ers de KLu’ers de tent uit vochten en andersom. Declaraties van mensen die zich nooit op de vergaderingen lieten zien.

De publieke zaak krijg je nooit lekker draaiende. Het is geen McDonald’s. En troost u: het lukt nergens ter wereld echt goed.

Nou hebben we mensen gekozen die serieus van plan zijn geweest om het overvolle Schiphol een uitlaatklep te creëren in de polder.

Vreselijk naïef, omdat de meesten de complexiteit van de luchtvaart volkomen onderschat hebben. Tot de ministers toe, die geen Jumbojet van een 737 kunnen onderscheiden, maar wel via een succesvolle carrière in het onderwijs of de gezondheidszorg op dit totaal onbekende pluche terecht gekomen zijn. Dan kun je je laten adviseren wat je wil, maar het resultaat blijft kut.

Gelukkig voor hen komt er een fenomeen uit de lucht vallen dat Nederland op z’n kop zet zoals dat sinds de inval van de Duitsers in 1940 niet meer gebeurd is.

Daarom: tip van Goof aan alle betrokkenen, alle bobo’s en bestuurders rond Lelystad, leer één zinnetje uit je hoofd en brul dat tot vervelens toe in al die gekleurde microfoonbollen van de NOS, RTL-Z en BNR.

“Het was een waterdicht plan, goed doorgerekend, en uitmuntend geprepareerd. Helaas is er door die verdraaide corona geen bliksem van terecht gekomen!”

En dan als de wiedeweerga, met minimale carrièreschade, en met de staart tussen de benen ervandoor.

Goof Bakker

Additional facts

We hebben zelf mensen gekozen die serieus van plan zijn geweest om voor het overvolle Schiphol een uitlaatklep te creëren in de polder. Let wel, dat was ònze opdracht, in het stemhokje. ‘Schiphol wordt een onbeheersbaar monster. Milieu, lawaai, infrastructuur. Zoek een oplossing. Maar één ding: minder mag niet.’

Proeflezer Eric stelt: “Als aanvullend bewijs zou ik het vliegveld van Berlijn zeker toevoegen, dat is net deze week geopend, na ik weet niet hoeveel onkunde van bestuurders, planners toezichthouders en miljarden aan extra ‘onvoorziene kosten’. Ik zou dus willen pleiten om de post onvoorzien te expliciteren en gewoon noemen ‘extra kosten vanwege onkunde’, en dan van tevoren begroten. Dan weten we allemaal waar we ja tegen zeggen. Zie ook de zeesluis bij IJmuiden.”

Proeflezer Jaap; “Zijn we altijd zo boos op de overheid? Valt wel een beetje mee, dacht ik. De bozen en ontevredenen zijn degenen die uit principe overal en altijd boos en ontevreden zijn. De jeweetwelpartij-stemmers! Maar de gewone man/vrouw, ach, die is best gelukkig met onze overheid. Kijk maar hoe positief de reacties zijn op het besluit van Rutte om zich weer kandidaat voor de hoogste baas van Nederland te stellen.”