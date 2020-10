Luchtmacht oefent met F-35’s tijdelijk vanaf Volkel

De Koninklijke luchtmacht gaat van maandag 9 tot en met vrijdag 20 november met vier F-35’s vanaf Volkel oefenen. Dit heeft Defensie bekend gemaakt in een persbericht.

De vijf F-35’s waar de luchtmacht nu in Nederland over kan beschikken, zijn allemaal op de vliegbasis Leeuwarden gebaseerd. Door tijdelijk vanaf een andere vliegbasis te opereren, kan geoefend worden om kortdurend een eenheid van vier F-35’s inclusief personeel en materieel elders in te zetten. Ook gaat er vanaf Volkel geoefend worden in het vliegen bij duisternis.

Verplaatsing

De verplaatsingsoefening ‘Frisian Lightning II’ van het Leeuwarder F-35 squadron maakt onderdeel uit van een stappenplan. Dit moet leiden tot een initiële uitzendcapaciteit (IOC) van het squadron eind 2021. Vanwege het corona-virus oefent de eenheid op een aantal vaste locaties op vliegbasis Volkel. Om COVID-19-besmetting tegen te gaan wordt het Leeuwarder detachement zoveel mogelijk gescheiden van het personeel van vliegbasis Volkel.