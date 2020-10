Minister: KLM krijgt voorlopig geen staatssteun meer

KLM krijgt voorlopig geen staatssteun meer, zo heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. De maatschappij is het niet op tijd eens kunnen worden met de vakbonden over de langere looptijd van salariskortingen.

Geen akkoord vakbonden

KLM is het zaterdag niet eens geworden met de vakbonden over de langere looptijd van de loonmatigingsmaatregel. Waar de maatregel momenteel tot 2022 geldt, moet deze volgens minister Hoekstra tot 2025 duren. Het loonoffer heeft dan dezelfde looptijd als de staatslening. De maatschappij kreeg tot zaterdagmiddag 12.00 uur de tijd om een akkoord te bereiken met de vakbonden en stelde deze voor een soort intentieverklaring voor het verlengen van de loonoffers te tekenen. FNV en VNV willen echter liever vasthouden aan het plan zoals dat oorspronkelijk op 1 oktober is ingeleverd.

Geen staatssteun meer

Als gevolg van het ontbreken van een akkoord krijgt KLM voorlopig geen staatssteun meer. “Eerder vandaag heeft het kabinet de directie van KLM laten weten dat de Nederlandse staat het aangeboden herstructureringsplan gezien het bovenstaande niet kan goedkeuren en KLM dus geen volgende trekking kan doen van de door de staat beschikbaar gestelde directe lening en van de kredietfaciliteit van banken”, schrijft Hoekstra. “Het is aan KLM en de vakbonden om er voor te zorgen dat alsnog voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.”

Langere looptijd loonoffers

KLM wist begin oktober net op tijd een door de vakbonden onderschreven herstructureringsplan in te leveren. Volgens dit plan leveren het cabine- en grondpersoneel tot begin 2023 een deel van het loon in. De piloten doen dit tot maart 2022. Afhankelijk van de hoogte van het loon gaat het om offers tot wel 20 procent. Minister Hoekstra liet eerder deze week weten toch niet akkoord te gaan met de gemaakte afspraken. Volgens hem moeten de loonoffers net zo lang duren als de staatssteun zelf, tot 2025 dus.

Dit is de clausule die alle bonden van @KLM moeten tekenen om te garanderen dat loonoffer voor 5 jaar geldt pic.twitter.com/wEHHTFNOFE — Mark Duursma (@markduursma) October 30, 2020