Spanningen onder KLM-personeel lopen op

Nu de overheidslening van de KLM voorlopig van tafel is hebben de FNV en de VNV hun beslissing om niet akkoord te gaan verduidelijkt.

Grondpersoneel kan bloed piloten @VNVPresident wel drinken. Boodschap aan de eerste de beste piloot die morgen deze KLM-737 meekrijgt @NHNieuws pic.twitter.com/MIMyTXm2AJ — Doron Sajet (@dsajet) October 31, 2020

FNV

“Het personeel heeft haar verantwoordelijkheid al genomen en is bereid tot loonoffers de komende 2,5 jaar. Er is nu echter veel onduidelijkheid ontstaan omdat het kabinet ter elfder ure met aanvullende wensen is gekomen. Wij brengen als FNV nooit de toekomst van de KLM in gevaar. We begrijpen dan ook niet waarom KLM en het kabinet last-minute extra commitment verlangt. Mocht er na 2022 noodzaak zijn om kosten langer verder te verlagen, dan zullen wij ons zoals altijd weer constructief opstellen.”

“Honderden mensen hebben vannacht niet geslapen, omdat ze door de berichten in de media bang waren dat ze vandaag hun baan kwijt waren. Wat ons verbaast, is dat wij op het punt staan met KLM versobering van arbeidsvoorwaarden voor bijna 2,5 jaar te tekenen en dan ineens geconfronteerd worden met deze extra voorwaarde door het kabinet welke KLM bij ons heeft neergelegd. Het personeel heeft duidelijk laten zien bereid te zijn tot loonoffers om KLM uit de gevarenzone te houden, deze motie van wantrouwen richting het personeel is niet gepast”, aldus Joost van Doesburg, FNV campagneleider Schiphol.

VNV

“De looptijd van het akkoord is passend bij de onzekere en volatiele situatie waarin de luchtvaart en KLM zich nu bevindt. Het geeft KLM enerzijds de zekerheid van heel stevige bezuinigingen tot maart 2022 op de arbeidsvoorwaarden van de vliegers, welke qua omvang en inhoud geheel

in lijn zijn met hetgeen door de overheid van ons gevraagd wordt. Anderzijds biedt het KLM en de VNV de wendbaarheid om binnen afzienbare tijd opnieuw tot passende afspraken te komen die op dat moment optimaal aansluiten bij de realiteit waar wij ons dan mee geconfronteerd zien. Het is immers zo dat vakorganisaties en KLM gezamenlijk het beste zicht hebben op wat verstandige en noodzakelijke afspraken zijn en hoe die op de meeste effectieve wijze vormgegeven kunnen worden. Het behoeft geen uitleg dat u de VNV te allen tijde constructief aan tafel zult treffen om te praten over passende en nieuwe afspraken”, zo schreef het bestuur van de VNV aan Pieter Elbers.