ANVR roept regering op in te zetten op sneltesten in plaats van reisverboden

De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) heeft in een open brief aan minister-president Rutte en minister De Jonge opgeroepen een juiste balans te vinden met het oog op reisbeperkingen als gevolg van de coronapandemie.

Samenspel

De brancheorganisatie vraagt redelijkheid bij het bepalen van maatregelen en geeft aan dat ANVR-reisaanbieders er alles aan doen om het reizen veilig te maken. In de brief staat onder meer: “Veilig reizen vraagt om een goed samenspel van de overheid, de reisorganisatie en de reiziger. De overheid stelt – bij voorkeur in internationaal verband – de reisadviezen op. De ANVR-reisorganisatie voert alleen reizen uit naar groene en gele gebieden. En last but not least: de reiziger houdt zich aan de voorschriften. Het maakt niet uit waar je bent maar hoe je je gedraagt.”

Sneltesten

Als aanvulling op het aanspreken van mensen op verantwoordelijk gedrag, het zich strikt houden aan de protocollen om veilig te reizen en het zich houden aan regels en overige lokale voorschriften, benadrukt de ANVR het belang van sneltesten, zodat iedere reiziger zich vóór en ná de reis kan laten testen. “De protocollen zijn er, voor het reizen en op de buitenlandse bestemmingen. Het is nu hoog tijd om het sneltesten van reizigers mogelijk te maken.”