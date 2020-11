Kabinet komt met negatief reisadvies voor kerstvakantie

Op aanraden van het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet besloten met een negatief reisadvies te komen voor buitenlandse vakanties tijdens de kerstvakantie.

Angst

Concreet betekent het negatieve reisadvies dat vakanties worden afgeraden. Reden voor het OMT om met dit advies te komen is de coronasituatie zoals die op dit moment in grote delen van Europa is. In veel landen lijkt sprake te zijn van een tweede golf. De angst van het OMT is dat er zich een vergelijkbare situatie voordoet zoals begin dit jaar, waarbij veel mensen besmet raakten tijdens vakanties in het buitenland en als gevolg daarvan de besmettingsgraad in Nederland sterk toenam.

Gevolgen

Zondag is er tijdens overleg in het Catshuis door het kabinet met experts mogelijk gesproken over nog meer maatregelen. Waar concreet toe besloten wordt zal waarschijnlijk tijdens een persconferentie op dinsdag duidelijk worden. Het moge duidelijk zijn dat het negatieve reisadvies voor de Nederlandse luchtvaartsector een verdere klap zal betekenen. Eerder werd al duidelijk dat Engeland nog een stap verder gaat en vliegvakanties helemaal verbiedt tussen 5 november en 3 december.