KLM’ers willen vakbonden via petitie afdwingen te tekenen voor staatssteun

Een groep KLM’ers is een petitie gestart met als doel alle vakbonden akkoord te laten gaan met de voorwaarden voor het verkrijgen van staatssteun. Dit meldt NH Nieuws.

De groep heeft zich verenigd onder de naam Lijst 14 en zegt KLM-medewerkers te vertegenwoordigen die geen lid zijn van een vakbond. Door alle berichten over de onderhandelingen tussen KLM en de diverse vakbonden zal namelijk bijna vergeten worden dat er personeel is dat niet aangesloten is bij een bond.

Om deze groep, die zelf geen partij is in de onderhandelingen met KLM, een stem te geven is er dus een petitie gestart. Deze is inmiddels meer dan 3700 keer ondertekend en bedoeld om vakbonden die niet akkoord zijn gegaan met de additionele voorwaarden te bewegen dit wel te doen. De petitie is nog niet officieel gepresenteerd aan de bonden en Lijst 14 hoopt dat dit ook niet nodig zal zijn. “Als dit niet het geval is, dan weet onze petitie op enig moment haar weg te vinden naar de partijen die bij deze impasse betrokken zijn”, aldus Frank van der Werff van Lijst 14.