Onderzoeksraad botst met veiligheidsbeleid Schiphol over groeimogelijkheden

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) ziet bij een verdere groei in vliegbewegingen de nodige beren op de weg.

540.000 vliegbewegingen

De veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol is vanmiddag behandeld tijdens een vertrouwelijke briefing in de tweede kamer. Een van de bevindingen is dat eerdere rapporten die spreken over een groei naar 540.000 vliegbewegingen te positief en prematuur zijn. In een eerder rapport van het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) kwam juist naar voren dat groei wel mogelijk is: “Vanwege de maatregelen met een verwacht positief effect en de autonome veiligheidsverbetering die percentueel groter is dan verkeersgroei, kan gesteld worden dat Schiphol veilig kan groeien tot 540.000 vliegbewegingen over de periode 2020-2024.” Volgens Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de OVV, is er van deze autonome veiligheidsverbetering amper sprake en hangt de ontwikkeling van veiligheid sterk samen met economische belangen en sturend overheidsbeleid.

Eerder rapport

De OVV concludeerde in een rapport uit 2017 al dat de limiet voor het veilig afhandelen van vluchten bijna was bereikt en dat vermindering van veiligheidsrisico’s een voorwaarde voor groei is. Dijsselbloem zegt hierover: “Er zijn sinds ons rapport veel zaken in gang gezet, maar de meeste acties moeten nog worden uitgevoerd. Het is te vroeg om nu te concluderen dat groei veilig mogelijk is.”

Duidelijke woorden

De wens te groeien en tegelijkertijd de veiligheid te waarborgen blijven elkaar bijten. “Het beleid is nu om risico’s te signaleren en vervolgens maatregelen te nemen om de impact van die risico’s te beperken. Dat volstaat niet meer. De drukte is sneller toegenomen dan de veiligheid. Je moet opnieuw kijken naar de hele inrichting van de infrastructuur en afhandeling van vluchten. Het operationele concept van Schiphol werkt niet meer’, aldus Dijsselbloem.

Schiphol

Verder constateert de OVV dat Schiphol van mening is dat het huidige veiligheidsbeleid werkt en aanpassing niet mogelijk is. Daarover zegt de voorzitter van de OVV: “Zij denken dat het nog goed werkt, en minister Van Nieuwenhuizen lijkt dat oordeel te volgen. Deze kwestie vergt een politiek oordeel.” Dit politieke oordeel zal waarschijnlijk niet lang op zich laten wachten, want op 12 november spreekt de Tweede Kamer met Cora van Nieuwenhuizen over vliegveiligheid.