Pilotenbond wil gesprek met KLM aangaan over staatssteun-impasse

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) wil zo snel mogelijk met KLM in gesprek over het dispuut dat is ontstaan na het niet instemmen met extra voorwaarden omtrent het verlenen van staatssteun. Dat heeft een woordvoerder van de vakbond aan nu.nl bevestigd.

Niet akkoord

Zaterdag werd bekend dat zowel de VNV als de FNV niet akkoord gaan de additionele KLM-clausule. Belangrijkste punt in deze clausule is dat de zogenaamde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage voor alle medewerkers geldt voor de volledige looptijd van de staatssteun. In een zondag uitgegeven persbericht geeft de VNV aan dat de KLM-vliegers “ook na afloop van deze afspraken volledig gecommitteerd zijn om passende afspraken te maken die bijdragen aan een gezonde toekomst van KLM met betrekking tot de bezuinigingsafspraken.” Redenen voor het niet ondertekenen van de clausule zijn onder meer dat de exacte voorwaarden geheim blijven en dat de termijn waarvoor de afspraken gelden onbekend is.

Geen commentaar

KLM wil niet inhoudelijk op de kwestie reageren en geeft aan geen reactie te zullen geven zolang de onderhandelingen nog lopen. In het eerdergenoemde persbericht geeft de VNV ook aan graag in gesprek te gaan met minister Hoekstra. Via een woordvoerder wordt echter aangegeven dat het kabinet alleen met KLM zelf over de kwestie praat en dus niet direct met de VNV zal onderhandelen.