Video: de eerste dag van luchthaven Berlin Brandenburg

Afgelopen zaterdag 31 oktober was het eindelijk zover; de nieuwe Berlijnse luchthaven Brandenburg werd geopend. In dit artikel een terugblik op deze eerste volledig operationele dag.

Eerste vertrek

Op zaterdag landden de eerste toestellen van easyJet en Lufthansa om niet veel later te arriveren bij Terminal 1 op de nieuwe Berlijnse luchthaven. Een dag later was het tijd voor de eerste vertrekkende vlucht. De eer was aan easyJet met vlucht 8210 die om 06:45 naar Londen Gatwick vertrok. Naast easyJet maakten ook Turkish Airlines en Qatar Airways gebruik van de nieuwe luchthaven.

Het vertrek van easyJet vlucht 8210

De eerste dag op Brandenburg (bron: BER)

Berlin-Tegel

De komende week zullen een aantal luchtvaartmaatschappijen nog vliegen van en naar Berlin-Tegel (de oude luchthaven). Vanaf 8 november zullen alle vluchten van en naar Berlijn verlopen via Berlin Brandenburg. Berlin-Tegel zal nog enige tijd als een soort back-up fungeren mochten er zich grote problemen voordoen op Berlin Brandenburg, maar zal in mei 2021 definitief haar deuren sluiten en worden heringericht.