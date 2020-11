Hi Fly stuurt haar enige A380 met pensioen

De Portugese chartermaatschappij stopt met vliegen met haar enige A380. Het toestel kwam in juli 2018 in de vloot van de maatschappij. Daarmee werd het de allereerste tweedehands A380 die vloog. Na iets meer dan twee jaar in de vloot gaat het toestel voor waarschijnlijk de laatste keer met pensioen.

9H-MIP

Het toestel is het zesde model van de A380 die ooit werd gebouwd. MSN 006 werd in maart 2008 geleverd aan Singapore Airlines waar het ruim negen jaar vloog. Het toestel ging vervolgens naar de chartermaatschappij. De 9H-MIP is de eerste A380 die werd verkocht op de tweedehands markt. Nu er steeds meer A380’s naar de sloop worden gevlogen zou dit wellicht de eerste en laatste tweedehands A380 kunnen zijn.

9H-MIP ©Hi Fly

Cargo

Eerder dit jaar verbouwde Hi Fly het toestel al naar een vrachttoestel. Daarmee had dit toestel weer een primeur te pakken. Het is de eerste A380 die omgebouwd is naar een vrachttoestel. Hiermee kreeg een nog grote vrachtcapaciteit.

Vervanging

De maatschappij zal de grote luchtreus vervangen door de kleinere A330NEO. Deze is zuiniger en heeft een lagere capaciteit die beter aansluit bij de algemene vraag van vandaag.

De nieuwe A330-900 © Airbus