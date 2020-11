KLM bereikt akkoord met FNV

Er is een akkoord tussen het FNV en de KLM over de loonoffers. Dit akkoord gaat over de periode van de loonoffers van het grond- en cabinepersoneel van de nationale luchtvaartmaatschappij. De onderhandelingen met het VNV is voor KLM het laatste hoofdpijndossier voordat het bedrijf de beloofde staatssteun kan ontvangen.

Periode

De medewerkers van het bedrijf zullen loonbezuinigingen accepteren die waarschijnlijk vijf jaar lang zullen duren. Het akkoord zal in twee jaar weer opnieuw ter discussie komen. Dan heeft de bond de kans om de invulling van de loonoffers nog eens te bekijken. Deze afspraken kunnen dan aangepast worden aan de nieuwe tijd.

Voorwaarde

Een harde voorwaarde voor de staatssteun zijn deze akkoorden met de bonden. Het leek erop dat de KLM zou voldoen aan de voorwaardes. Een eerste akkoord was op 1 oktober al bekend. De minister van Financiën zette daar vrijdag een streep door. De periode dat de loonoffers van de piloten zou duren was te kort voor de minister.

VNV

Het laatste hoofdstuk voordat KLM de staatssteun kan ontvangen is samen met het VNV. Afgelopen vrijdag werd het originele akkoord met het VNV geschrapt. De piloten zouden loonoffers afstaan aan de maatschappij tot maart 2022. Het ministerie wil de periode, net als met de andere vakbonden, zien oplopen tot vijf jaar. Volgens het VNV is de vakbond druk in overleg met de maatschappij. KLM heeft dit zelf nog niet bevestigd.

Er is een akkoord met @KLM! Alle medewerkers gaan een bijdrage leveren voor de volledige looptijd van de staatgaranties en FNV kan over twee jaar nieuwe afspraken maken over de invulling daarvan. https://t.co/ho8zKH4d3b — FNV (@FNV) November 2, 2020