Vakbond VNV tekent toch voor vijfjarig loonoffer

De pilotenvakbond VNV heeft vandaag een akkoord met KLM bereikt over de verlenging van het loonoffer tot 2025. Dit akkoord is voorwaardelijk voor de staatsteun van KLM.

Akkoord

De VNV heeft dinsdag een akkoord met KLM bereikt over het verlengen van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage tot 2025, zoals gesteld door de Nederlandse overheid. De eerder gemaakte afspraken van de vliegers blijven staan (tot 2022). Daarnaast is een commitment getekend voor na die periode en in relatie tot de staatssteun. Met het tekenen van de VNV heeft KLM een akkoord bereikt met de acht vakbonden, waaronder de FNV, over de invulling van deze voorwaarden. De weg is nu vrij voor minister Hoekstra om te beoordelen of KLM hiermee alsnog voldoet aan de gestelde voorwaarden van de overheid.

VNV

Afgelopen weekend bereikte de VNV, samen met de FNV, nog geen akkoord voor de gestelde deadline. Dat er nu wel een akkoord is, is goed om de rust terug te laten keren, aldus de voorzitter van de VNV. “Het is goed dat nu de weg is vrijgemaakt voor de financi毛le steun waarmee we KLM door de crisis kunnen loodsen en het is noodzakelijk om de rust terug te laten keren rondom ons bedrijf. De KLM heeft ons inzicht verschaft en context geboden waardoor wij nu wel hebben kunnen overgaan tot het tekenen voor het gewenste commitment voor na de looptijd van de eerdere bezuinigingsafspraken. Hierbij is ook aanvullende ruimte gegarandeerd voor sociale partners om te komen tot een verantwoorde, passende invulling in de komende jaren”, aldus Willem Schmid voorzitter van de VNV.

Dit is de clausule die alle bonden van @KLM moeten tekenen om te garanderen dat loonoffer voor 5 jaar geldt pic.twitter.com/wEHHTFNOFE — Mark Duursma (@markduursma) October 30, 2020

Elbers

KLM-topman Pieter Elbers drong eerder aan tot deze belangrijke stap. “Met de handtekening nu van alle acht vakbonden onder deze commitment clausule is een belangrijke stap gezet. Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie in maart van dit jaar hebben we veel gevraagd van alle collega鈥檚. Dit met als gezamenlijk doel om KLM door deze crisis te loodsen. Deze ongekende tijd vergt ongekende en ongebruikelijke stappen. De ingrijpende maatregelen die we moeten nemen en het proces daaromheen zijn nieuw en complex voor KLM en de vakbonden.”

Dit artikel wordt verder aangevuld.