Eurocontrol: “geen volledig herstel vóór 2024”

Eurocontrol heeft nieuwe voorspellingen gemaakt ten aanzien van het herstel van de luchtvaart. In het meest optimistische scenario zien zij in 2024 een volledig herstel, maar zonder een vaccin kan het tot 2029 duren.

Voorspelling

Een nieuwe voorspelling moet een realistischer beeld geven van het herstel van de luchtvaartindustrie. Organisatie Eurocontrol heeft een nieuwe voorspelling gemaakt voor de komende jaren waarbij in het meest optimistische scenario de luchtvaart in 2024 weer op het niveau van 2019 is. De kanttekening daarbij is dat dit niet het meest realistische scenario is.

Scenario’s

Het tweede scenario is realistischer volgens de organisatie. Hierbij is in 2024 de luchtvaart 92 procent hersteld ten opzichte van 2019. In dit scenario gaat Eurocontrol er vanuit dat in de zomer van 2022 een vaccin beschikbaar is voor alle reizigers. Twee jaar later, 2026, zou de luchtvaart volledig hersteld moeten zijn. Bij geen vaccin zal de luchtvaart wellicht pas in 2029 weer op het niveau van 2019 zijn, aldus Eurocontrol.

鈥淶elfs in het meest positieve scenario verwachten we geen herstel naar het niveau van 2019 v贸贸r 2024. De verwachting is dat dit herstel nog langer kan duren, misschien zelfs tot 2029. Dit is een catastrofaal beeld voor de luchtvaart, en laat duidelijk zien waarom het zo belangrijk is voor staten om consistente en coherente maatregelen te nemen,” aldus Eamonn Brennan, directeur van Eurocontrol.