Foto’s: Aankomst van de Fokker F27 op Lelystad

Gisteren landde een Fokker F27 vanuit Amerika op Lelystad Airport. Het toestel die door de Stichting Vliegend Nederlands Cultureel Erfgoed is aangekocht landde om 15:45 uur lokale tijd.

Gisteren meldde Up in the Sky de landing van de Amerikaanse Fokker Friendship. Na een lange vlucht, met diverse tussenstops, vanuit Amerika landde het toestel eind van de middag in Nederland.

Hieronder de foto’s van de aankomst.

