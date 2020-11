Hoe worden vliegtuigen zoal hergebruikt? | Achtergrond

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Dat geldt helaas ook voor de luchtvaart. In de afgelopen honderd jaar zijn er vele verschillende vliegtuigen op de markt geweest. Al deze vliegtuigen moeten, nadat zij hun taak als transportmiddel hebben volbracht, weer een nieuwe plek krijgen. Maar wat gebeurt daar dan mee? Het voor de hand liggende antwoord is natuurlijk de sloop, maar sommige toestellen worden gered van ‘de dood’ en krijgen een nieuw leven in een nieuwe functie.

Hotels

Verassend veel vliegtuigen krijgen een tweede leven als hotel. Dat is op zich niet heel erg verbazend. Er zit immers al een toilet en keuken in. Het enige wat hoeft te gebeuren is de cabine om te bouwen en er is een prachtige hotelkamer geboren. Vele voorbeelden zijn er over de wereld te vinden van toestellen die op deze manier omgebouwd worden. Een van de mogelijkheden is te vinden aan de andere kant van de Noordzee; in het kleine plaatsje Redberth in Wales kun je namelijk kamperen. Eigenlijk is het meer ‘glamping’, zoals ze dat noemen. Het park heeft namelijk de beschikking over twee verschillende vliegtuigen. De hoofd attractie een oude Etihad Airbus A319. Het toestel vloog negen jaar lang voor de maatschappij, nu ligt de romp van het toestel op een camping. Voor 180 pond is het toestel een nacht te huur.

Maar ook in ons land zijn er verschillende mogelijkheden om te overnachten in een toestel. Een van de mogelijkheden is vlak bij de luchthaven van Woensdrecht. Daar is er een mogelijkheid om een originele F27 af te huren. Het toestel werd gemaakt in 1961 en vloog jarenlang over de wereld.

Historie van de F27

Ook op het vliegveld van Teuge is heerlijk te slapen. Vlak naast het vliegveld staat een IL-18. Het toestel is oorspronkelijk gemaakt in de Sovjet-Unie. Alle faciliteiten zijn aanwezig in het toestel: van een jacuzzi tot een sauna. Voor 365 euro is het toestel beschikbaar voor één nacht voor twee personen.

IL-18 (c) Goof Bakker

Museum

Een andere populaire optie is het hergebruiken als museum. Niet alleen in musea, maar ook losstaand. Ook in coronatijd worden er vliegtuigen van de sloop gered. Deze manier van tentoonstellen trekt vaak enorm de aandacht van mensen aangezien de toestellen op de gekste plekken neergezet kunnen worden. British Airways kondigde al eerder aan een tweetal Boeing 747’s te redden van de sloop.

De twee bekendste voorbeelden uit Nederland staan allebei in de omgeving van Schiphol. De grootste van de twee staat in de tuin van het Corendon Hotel. In 2018 werd er een Boeing 747 van KLM overgeschilderd in Corendon kleuren. Deze werd vervolgens in het begin van 2019 met een ingewikkelde planning van Schiphol via de A9 naar het hotel versleept. Het toestel gaat een 5D-experience worden over de Boeing 747 en de luchtvaartgeschiedenis.

Bron: Schiphol

Een ander herkenningspunt kent iedereen die op Schiphol wel eens een bezoekje aan het panoramaterras heeft gebracht. De Fokker 100 van de KLM staat daar te pronken op het terras. Het toestel werd geopend voor publiek in 2011. In het toestel wordt de historie van Fokker, Schiphol en de KLM verteld. Het toestel, de PH-OFE, werd in 1989 afgeleverd aan een Canadese maatschappij. Na 14 jaar werd het toestel in gebruik genomen door de KLM.

© Schiphol

Woning

Het is natuurlijk een vrij logische volgende stap. Van een vliegtuig kan er ook een huis gemaakt worden. Het ligt natuurlijk in dezelfde richting als een hotel kamer. Bruce Campbell uit Portland in Amerika is een van de mensen die dit idee tot werkelijkheid heeft gemaakt. Hij kocht een Boeing 727 in 1999 voor 100 duizend dollar. Het toestel staat verschuild in de bossen in de staat Oregon. Bruce woont hier zes maanden per jaar.

© Great Big Story

In het voorbeeld hierboven is het vliegtuig in zijn volledigheid gebruikt als woning. Maar er zijn ook mensen die alleen maar onderdelen gebruiken van de oude toestellen. Zo is er een huis gemaakt vlak bij de welbekende stad Malibu dat de vleugels van een Boeing 747 gebruikt als dak. De vleugels zijn van de N93106, een Boeing 747-100, die actief was voor Trans World Airlines. Het huis is alleen te bereiken met een helikopter.

Zwembad

Naast de enigszins praktische hergebruik opties is dit iets voor de show. Wederom in de Amerikaanse staat Oregon staat een luchtvaart attractie. Het Wings and Waves waterpark heeft namelijk een wel heel speciale attractie op het dak staan. Daar staat een Boeing 747 met vier grote waterglijbanen uit de achterkant van het toestel. Kies uit de nose dive, sonic boom, mach 1 of de tail spin. Het toestel is tevens ook een museum. Het toestel werd ooit geleverd aan PanAm in 1970. Verder hangen er nog veel meer kleinere vliegtuigen en helikopters in het zwembad. Het is een echte ‘must see’ voor de zwem- en vliegfanaat.

Duikparadijs

Vliegtuigen worden ook ingezet om de natuur te helpen. Vele koraalriffen hebben het lastig door klimaatverandering en mensen die koraal afbreken als souvenir. Een nieuwe mogelijkheid voor het groeien van koraal is het laten zinken van toestellen. Daar kan vervolgens in alle rust en bescherming koraal groeien. Bovendien is het een mooie schuilplaats voor vissen. In Bahrein hebben ze hier ook een duikattractie van gemaakt. Diep op de bodem ligt een Boeing 747. Het toestel is helemaal gestript van alle schadelijke onderdelen en helemaal klaar gemaakt voor de nieuwe klus. Een gedeelte van de cockpit is nog zoals het was: zo zijn bijvoorbeeld de gashendels nog geïnstalleerd. Dit alles zorgt voor erg bijzondere foto’s onder water. Het is ’s werelds grootste onderwater-attractiepark.

Sloop

Helaas zijn er toch nog steeds veel toestellen die worden ontmanteld en op die manier een tweede leven vinden.