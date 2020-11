Toen de KLM de Boeing 747 ontving in 1971 had Schiphol nog niet veel problemen. Maar gedurende de jaren werd de capaciteit een probleem. Mede daarom besloot Schiphol uit te breiden. In 1975 werd daarmee het terminal gebouw verdubbeld. Naast de verdubbeling was er ook meer plek voor de grote 747鈥檚. Hieronder is het polygoonjournaal uit die tijd.

Zeg het met UP: Bestel het 'Ik stem KLM'-shirt! Het is hommeles binnen KLM, dat is wel duidelijk geworden. Wie zijn of haar steun aan KLM wil laten blijken kan dat doen door bijvoorbeeld dit ludieke shirt te dragen, zomaar een idee! Gratis verzonden, van degelijke kwaliteit en in alle maten verkrijgbaar. Ondersteun Up in the Sky en bestel dit T-shirt! Het is hommeles binnen KLM, dat is wel duidelijk geworden. Wie zijn of haar steun aan KLM wil laten blijken kan dat doen door bijvoorbeeld dit ludieke shirt te dragen, zomaar een idee! Gratis verzonden, van degelijke kwaliteit en in alle maten verkrijgbaar.