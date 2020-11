Tweede landingsbaan Berlijn Brandenburg voor het eerst in gebruik | Foto’s

Vandaag is de tweede landingsbaan, de ‘southern runway’, op Berlijn Brandenburg voor het eerst in gebruik genomen. Tijdens de opening van het vliegveld kon de baan nog niet in gebruik worden genomen door de weersomstandigheden.

Southern Runway

Met baan 07R/25L in gebruik is Berlijn Brandenburg nu volledig operationeel. De tweede baan, ‘southern runway’, kon tijdens de opening niet worden gebruikt in verband met de weersomstandigheden. Daar zouden twee toestellen parallel aan elkaar landen. Deze baan is de langste van de twee parallele banen met een lengte van vier kilometer.

Uitbreiding

Qatar Airways landde met haar A350-900 vanuit Doha vanochtend op de luchthaven. “Met de ‘southern runway’ is Berlin Brandenburg nu volledig operationeel. De ingebruikname van de landingsbaan is vooral belangrijk met het oog op de uitbreiding van het intercontinentale netwerk, want naast een nieuwe terminal beschikken we nu ook over de juiste infrastructuur om langeafstandsverbindingen op grotere schaal af te handelen,” aldus CEO Engelbert L眉tke Daldrup. Naast de uitbreiding moet het ook voor minder overlast in de omgeving zorgen.

