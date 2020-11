Zo ziet de vernieuwde vertrekhal van Rotterdam eruit

Vanaf begin december neemt Rotterdam The Hague Airport een vernieuwde vertrekhal in gebruik. Ook de dakterrassen zijn vernieuwd.

Vertrekhal

Passagiers lopen gelijk na de securitycheck de vernieuwde hal binnen, waar nu meer ruimte en daglicht is. Bovendien zijn er drie gates bij gekomen. De oude vertrekhal dateert uit 1970 en loopt over in de nieuwbouw. Aan de vertrekhal is ongeveer een jaar gebouwd.

Dakterras

Het gebouw krijgt, net als voorheen, twee dakterrassen. Een panoramaterras is te bereiken via het restaurant boven de incheckbalies in het publieke gedeelte. Het andere terras is alleen te bereiken voor passagiers die de securitycheck al zijn doorgegaan.

漏 Koen Laureij

