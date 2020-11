AF-KLM Cargo vervoert eerste lading Chinese coronavaccins

Air France KLM Martinair (AFKLMP) Cargo heeft per 747 voor het eerst een lading Chinese coronavaccins vervoerd. Het betreft een testtransport naar Chili.

Vaccins

Het gaat om Chinese coronavaccins die door AFKLMP Cargo in een testtransport naar Chili zijn gebracht. Volgens AFKLMP is het transport goed verlopen. Het is nog niet bekendgemaakt of er meer vaccin-transporten zullen volgen. De maatschappij is zich al een aantal maanden aan het voorbereiden op het transport van Covid-19 vaccins. Eind augustus meldde het bedrijf al klaar te zijn om eventuele vaccins te vervoeren.

China

De vaccins, die afkomstig zijn uit China, zullen om veiligheidsredenen en een gebrek aan inzicht in de testdata waarschijnlijk niet in Europa op de markt komen. Momenteel wordt de vaccins in China al wel grootschalig toegediend. Ook zijn er veel andere landen in de wereld geĆÆnteresseerd: de producten worden momenteel onder meer in Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten getest. Ook in Rusland is een, weliswaar omstreden, vaccin ontwikkeld, dat onder meer geleverd zal worden aan India.

While receiving the COVID-19 vaccine today. We wish everyone safety and great health, and we are proud of our teams who have worked relentlessly to make the vaccine available in the UAE. The future will always be better in the UAE. pic.twitter.com/Rky5iqgfdg — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 3, 2020

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij het vervoer van vaccins komt heel wat kijken. Up in the Sky heeft er onlangs een artikel over geschreven. De vaccins moeten bijvoorbeeld binnen een korte tijd vervoerd worden en moeten te allen tijde bewaard blijven bij een temperatuur tussen 2 en 8 graden Celsius. De logistieke operatie vergt daardoor veel coƶrdinatie en planning. AFKLMP Cargo is niet de enige maatschappij die al druk bezig is met de voorbereiding op het vervoer van de vaccins. Zo heeft ook Emirates SkyCargo recentelijk veel in de benodigde logistieke keten geĆÆnvesteerd.

Lees het artikel hieronder om te zien wat er allemaal bij het vervoer van vaccins komt kijken:

De luchtvaart zal extra hard nodig zijn voor het snelle en veilige vervoer van vaccins. Er zijn tot wel 8.000 Boeing 747's nodig om alle doses te vervoeren. Maar wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij de distributie en het vervoer van de vaccins? https://t.co/qqCfD245Af — āœˆ Up in the Sky (@UpintheSkyNL) September 11, 2020