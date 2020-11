110 jaar geleden: de eerste commerciële cargo-vlucht

Morgen, 7 november, is het precies 110 jaar geleden (1910) dat de eerste commerciële vrachtvlucht plaatsvond met de ‘Wright Model B’. Een terugblik naar deze tijd waarin een vrachtvlucht uniek was.

1910

Het begin van het luchtvaarttijdperk was aanstaande toen in 1910 de eerste commerciële vrachtvlucht werd uitgevoerd. De vlucht werd uitgevoerd door het ‘Wright Model B’-vliegtuig van de gebroeders Wright. De vlucht werd gesponsord door het Morehouse-Martens voor de opening van een winkel. Na zo’n honderd kilometer kwam het toestel, met aan boord ruim 90 kilogram zijde, aan in Columbus. Het was de eerste ‘cargo-only’-vlucht die in een recordtijd aankwam in de Amerikaanse stad.

1911

Ondanks deze eerste ‘cargo-only’-vlucht werd er in de beginjaren van de luchtvaart weinig vracht vervoerd. De vracht die werd vervoerd bestond voornamelijk uit ‘air mail’. Dit kwam mede doordat de vliegtuigen in die tijd niet genoeg vermogen hadden om zwaardere lading te vervoeren. In februari 1911 werd de eerste officiële ‘air mail’-vlucht uitgevoerd. Na zo’n dertien minuten kwam het toestel aan met 6500 brieven.

Gepland

De eerste geplande cargo-vlucht vond echter plaats in Engeland. In september 1911 werd de vlucht succesvol uitgevoerd met brieven aan boord van het toestel. In de gehele maand werden totaal zo’n 35 zakken met post vervoerd met zestien vluchten.