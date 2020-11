Van Mil Mi-2’s tot MiG-21’s: Poolse historie in Hellevoetsluis

Aan de noordoostkant van Hellevoetsluis is sinds mei 2016 het themapark Historyland gevestigd. In het kijk- en doepark kun je een reis door de tijd maken en de geschiedenis beleven van toen naar nu.

Het park bestaat onder andere uit een historische boerderij, een groot buitenpark van 9 hectare, tentoonstellingen, een oorlogsveld en een theetuin. Ook de luchtvaartgeschiedenis komt in Historyland aan de orde in de vorm van een Poolse straaljager en helikopter. Up in the Sky bracht onlangs een bezoek aan het themapark en maakte een kleine foto-impressie.

Mil Mi 2 helikopter (c) Remco de Wit

Instrumentarium Mil Mi 2 helikopter (c) Remco de Wit

De Poolse landmacht helikopter is een Mil Mi-2T. Het toestel, met registratie ‘0544’, is afkomstig uit Hoofddorp en werd gebracht met een grote oplegger. Sinds eind april 2015 is het toestel present in Hellevoetsluis. Van de heli is bekend dat deze in 1999 in opslag stond op Pruszcz Gdański in Polen en daarna in 2012 een blikvanger werd bij de Poolse plaats Krężnica Jara. Vanaf eind augustus 2014 heeft het toestel een jaar bij manege Bakker in Noordwijkerhout gestaan. Daarna is de helikopter verplaatst naar Hoofddorp.

© Remco de Wit

© Remco de Wit

Cockpit MiG 21 (c) Remco de Wit

De straaljager is een MiG-21M met registratie ‘1914’. Het toestel heeft aan het embleem te zien gevlogen bij het 41e squadron van de 1e Tactical Fighter Wing van de Poolse luchtmacht. De bekende vliegtuighandelaar Piet Smedts uit Baarlo heeft het vliegtuig verkocht aan Historyland. Sinds eind maart 2015 is het aanwezig in Hellevoetsluis. De straaljager werd gebracht met twee vrachtwagens, waarbij de vliegtuigvleugels voor transport waren gedemonteerd.

Kijk voor de openingstijden van het geschiedenispark op www.historyland.nl.

Embleem op de MiG (c) Remco de Wit