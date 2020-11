De speciale liveries van Cargolux | Foto’s

Luchtvaartmaatschappijen vallen vaak op door speciale vliegtuig-liveries. In dit artikel een verzameling van liveries van de Luxemburgse vrachtmaatschappij Cargolux.

Cargolux

Veel airlines hebben een of meerdere vliegtuigen rondvliegen in speciale kleuren. Bijvoorbeeld om een product of bestemming te promoten of om het zoveeljarig bestaan te vieren. Denk daarbij aan de Orange Pride Boeing 777 bij de KLM of, alweer een paar jaar terug, de bijzonder fraaie Boeing 767 van Martinair in de kleuren van Martin’s Air Charter. De Luxemburgse vrachtspecialist Cargolux, met een van de grootste Boeing 747-vloten ter wereld, heeft momenteel maar liefst vijf ‘specials’in omloop. In 2020 bestaat deze all-cargo airline 50 jaar en dat is natuurlijk ook een reden om een paar vliegtuigen in een bijzondere beschildering te hijsen.

LX-ECV Boeing 747-4HR/ERF — Beluga

LX-ECV ©Peter Bakema

LX-ECV ©Peter Bakema

Cargolux en Sealife Trust werkten in 2019 samen om twee Beluga walvissen (Little Grey en Little White) van China naar IJsland te vliegen. De twee walvissen waren afkomstig uit Chanfeng Ocean Park en werden voor de kust van IJsland in een baai bij Heimaey vrijgelaten. Voor het vervoer werden twee speciale boxen vervaardigd die aan boord van LX-ECV werden geplaatst. Het transport duurde in totaal ongeveer 24 uur, inclusief de vlucht van bijna 12 uur.

LX-NCL Boeing 747-4EV/ERF – Retro

LX-NCL ©Peter Bakema

LX-NCL ©Peter Bakema

LX-NCL ©Peter Bakema

LX-NCL ©Peter Bakema

De nieuwste aanwinst van Cargolux is Boeing 747-400 LX-NCV. De machine is afkomstig van Air Bridge Cargo’s Britse filiaal CargoLogicAir en kwam begin 2020 aan op Luxemburg Findel Airport. De bedoeling was deze jumbo jet ergens in het najaar van 2020 in dienst te nemen. Maar de zaken liepen anders: door een toenemende vraag naar luchtvrachtvervoer werd de Boeing versneld in dienst genomen. Op de luchthaven van Shannon kreeg Cargolux’s 30e 747 een retro-jasje aangemeten in dezelfde kleuren als waarmee het begon: de Canadair CL-44 en later de Douglas DC-8. De zwartgeverfde neus maakt de retro-look compleet.

LX-VCC Boeing 747-8F — 50th Anniversary

LX-VCC ©Peter Bakema

LX-VCC ©Claude Schmit

In 2020 bestaat Cargolux 50 jaar. Op elke Cargolux Boeing is daarvoor een ’50 years’ sticker aangebracht, maar op LX-VCC wordt deze mijlpaal wat uitbundiger weergegeven.

LX-VCF Boeing 747-8F — Not without my mask

LX-VCF ©Claude Schmit

We kunnen er in 2020 niet omheen: COVID-19. Cargolux speelt een belangrijke rol in het wereldwijde vervoer van onder meer gezichtmaskers. LX-VCF was deze zomer in onderhoud in Taipeh en werd voorzien van een nieuwe verflaag, mèt masker!

LX-VCM Boeing 747-8F — Cutaway

LX-VCM ©Peter Bakema

Altijd al willen weten wat er nou zo meegenomen wordt op een vrachtvlucht? De beschildering van LX-VCM geeft een goede indruk hiervan! De kist werd voor aflevering bij Boeing voorzien van deze speciale ‘cutaway’ livery. Al jaren is de slogan van Cargolux “you name it, we fly it”. Dit geldt niet alleen voor bestemmingen maar ook voor vracht: van levende dieren tot dure sportwagens, van medicijnen tot schilderijen; vrijwel alles is al aan boord geweest van een Cargolux Boeing.

Samenwerking

Dat is eigenlijk nog niet alles: om de samenwerking met diverse logistieke bedrijven te benadrukken zijn vele 747’s onder de Cargolux opschriften voorzien van de text “Powered by” gevolgd door de naam van de logistieke partner. Een paar voorbeelden: DSV, JAS, Bollore, Hellmann en diverse anderen.

Voor de luchtvaartfotografen dus een enorme variatie aan verschillende liveries en logo’s om te verzamelen en daarmee voor Cargolux en boel gratis reclame!

Dit artikel is geschreven door Peter Bakema voor Up in the Sky.