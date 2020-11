Eerste elektrisch aangedreven vliegtuig voor Nederland onthuld door minister Van Nieuwenhuizen

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft vandaag het eerste in Nederland geregistreerde elektrische vliegtuig onthuld. Het toestel zal in gebruik worden genomen door het Koninklijk Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).

Pipistrel Velis Electro

Het toestel in kwestie is een Pipistrel Velis Electro, een eenmotorig propellervliegtuig dat plaats biedt aan twee personen en in staat is om ongeveer 50 minuten op Ă©Ă©n batterijlading te kunnen vliegen. Het toestel, met de registratie PH-NLX, is gedoneerd door PricewaterhouseCoopers (PWC) aan het NLR. “Ik vind het geweldig dat Nederland hierin voorop loopt, het is een gedenkwaardige stap vooruit”, aldus de minister. Als thuisbasis zal Rotterdam The Hague Airport dienen, waar het NLR beschikt over een laadfaciliteit waarbij de stroom die het vliegtuig verbruikt op een duurzame manier is opgewekt.

Testplatform

De Velis Electro is een welkome toevoeging aan het Living Lab Electric Flight (LLEF), een virtueel kenniscentrum met gezamenlijke onderzoeksprojecten waarbij technologie laagdrempelig uitgeprobeerd en gedemonstreerd kan worden op een testplatform. Binnen dit programma zal het nieuwe toestel gebruikt worden om kennis en ervaring op te doen met elektrisch vliegen en wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid het bereik te vergroten door middel van nieuwe batterijtechnologie of een brandstofcel en aerodynamische verbeteringen. Voor dit laatste biedt de mogelijkheid om de vleugeluiteinden te kunnen verwisselen, dat er getest kan worden met nieuwe (prestatieverbeterende) aerodynamische ontwerpen.

Rondvlucht

Binnenkort zal het NLR een aantal vliegvelden in Nederland aandoen.

Binnenkort volgt het eerste project voor de PH-NLX, het nieuwe elektrische vliegtuig van NLR: een 'rondje Nederland' met focus op de electric turnaround (een verzameling van procedures en handelingen zoals in- en uitstappen van 'virtuele passagiers’ en opladen van accu’s). pic.twitter.com/Dp4A8IXNj8 — Royal NLR (@NLR_NL) November 9, 2020