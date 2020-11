Norwegian spreekt onvrede uit over gebrek aan overheidssteun

Norwegian heeft via een persbericht gereageerd op het bericht dat het bedrijf geen verdere financiële steun van de Noorse overheid zal ontvangen.

Garantie

Eerder dit jaar voltooide een herfinanciering waarbij het bedrijf aandelen uitgaf om zo haar eigen vermogen te versterken. Dit was een vereiste om in aanmerking te komen voor een staatsgarantie op een lening van 3 miljard Noorse kroon (ongeveer 264 miljoen euro). Nu blijkt dus dat het hierbij zal blijven. “Norwegian Air heeft miljarden kronen aan extra steun gevraagd en de regering heeft geconcludeerd dat dit geen verantwoord gebruik van publieke middelen zou zijn”, aldus Iselin Nyboe, minister van Industrie.

Reactie Norwegian

In een reactie laat Jacob Schram, CEO van Norwegian het volgende weten: “Allereerst wil ik onze klanten, collega’s, het Noorse parlement, aandeelhouders, leasemaatschappijen, schuldeisers, obligatiehouders, de reisindustrie en alle anderen bedanken die de Noorse steun hebben verleend in deze moeilijke tijden. Het feit dat onze regering heeft besloten af ​​te zien van het verstrekken van Noorse financiële steun is zeer teleurstellend en voelt als een klap in het gezicht voor iedereen bij Norwegian die voor het bedrijf vecht, terwijl onze concurrenten miljarden aan financiering ontvangen van hun respectieve regeringen.” Norwegian heeft binnen Noorwegen 2300 medewerkers en daarnaast nog enkele duizenden in andere landen.

“Op basis van het aantal toeristen dat we naar Noorwegen vliegen, dragen we bij aan het onderhoud van 24.000 mensen in ons land en stimuleren we de lokale economie met ongeveer 18 miljard NOK per jaar. Dat alleen al toont duidelijk aan dat zelfs matige financiële steun een winstgevende investering voor Noorwegen zou zijn. Hoe iemand tot een andere conclusie zou kunnen komen, is onmogelijk te begrijpen. De lokale reisindustrie en bedrijven hebben keer op keer het belang van het Noorse routenetwerk benadrukt”, aldus Schram.