All Nippon Airways biedt zonopkomstvluchten aan op de eerste dag van 2021

De Japanse luchtvaartmaatschappij, All Nippon Airways, gaat op 1 Januari volgend jaar twee bijzondere vluchten uitvoeren. De toestellen zullen de eerste zonsopkomst van het jaar vanuit de lucht beleven. Naast de zonsopkomst zal de route ook langs de bekende berg Mount Fuji vliegen.

Vluchten

De speciale vluchten zullen uitgevoerd worden door een van de Airbus A380’s en Boeing 777’s van de maatschappij. De passagiers van de Airbus moeten inchecken tussen kwart over drie en kwart over vier op nieuwjaarsdag. Ergens tussen half zes en zes uur moet het toestel opstijgen van Tokyo Narita. Passagiers voor de Boeing moeten nog eerder zich melden op de luchthaven. Het toestel zal om half zes vertrekken vanaf een ander vliegveld in Tokyo namelijk Haneda. De zon komt op om negen voor zeven s ‘ochtends.

A380 van ANA ©Airbus

Prijs

De vluchten zijn niet heel goedkoop. Een first class stoel aan het raam is beschikbaar vanaf 125.000 Yen, omgerekend is dat ongeveer 1000 euro. Deze optie is alleen aangeboden in de A380. De Boeing 777 zal met een twee klassen configuratie vliegen. Naast de luxe stoelen of raam stoelen zijn de normale gangpad stoelen ook beschikbaar. Die tickets zijn al te koop vanaf 40.000 Yen, ongeveer 320 euro. In deze prijzen is wel een speciale Nieuwjaars lunch en drank inbegrepen.

Geen bestemming

Vluchten zonder bestemming zijn steeds populairder aan het worden. Qantas was de eerste maatschappij die zo’n rondvlucht aanbood. Op 10 Oktober ging de rondvlucht van Qantas de lucht in. Nu heeft ook ANA het idee ook opgepakt. De passagiers zullen ook nog een klein aandenken krijgen tijdens de vlucht. Elke passagier krijgt een schildpad A380 knuffeltje. Dat is een mascotte van de maatschappij.