Boeing 737 MAX mag mogelijk volgende week al de lucht in

De veel omstreden Boeing 737 MAX mag mogelijk volgende week de lucht weer in. Het toestel mag al sinds Maart 2019 niet meer vliegen. Boeing heeft lang gewerkt aan vele verschillende oplossingen voor de problemen die aan het licht kwamen na twee ongevallen in 2018 en 2019. Bij die ongevallen kwamen 346 mensen om het leven.

EASA

De Europese toezichthouder gaf eerder dit najaar al groenlicht voor het toestel. De enige voorwaarde is dat de verschillende luchtvaartmaatschappijen de vereiste airworthiness directive uitvoeren. In die AD staan dingen die gecheckt of gecorrigeerd moeten worden. Na het voltooien van de AD mogen de maatschappijen de toestellen weer inzetten in het Europese luchtruim.

FAA

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit komt waarschijnlijk volgende week woensdag met de een soort gelijke regeling. De aanpassingen die Boeing heeft gemaakt aan voornamelijk de software van de 737 MAX zijn goed volgens de topman van de FAA. Als het toestel daadwerkelijk woensdag groenlicht krijgt van de toezichthouder betekent het niet dat de toestellen meteen kunnen vliegen. De vereiste veranderingen en updates zullen naar schatting nog minimaal dertig dagen in beslag nemen.

Boeing

De herkeuring van de 737 MAX is enorm goed nieuws voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer die momenteel in erg zwaar weer zit. Naast de enorme impact van de twee ongelukken en het vliegverbod van ruim anderhalf jaar, heeft het bedrijf ook veel last van de coronacrisis. Boeing kan daarom ook wel wat goed nieuws gebruiken in deze tijden.