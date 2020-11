Nog meer ontslagen bij Norwegian: slechts 600 van 10.000 werknemers over

Als gevolg van het besluit van de Noorse regering om geen extra steun te verlenen aan Norwegian ziet de Noorse maatschappij zich genoodzaakt nog eens 1.600 van haar medewerkers met onbetaald verlof te sturen.

Oorzaak

In een persbericht geeft Norwegian aan dat naast het gebrek aan overheidssteun de verdere oplegging van reisbeperkingen die passagiers actief ontmoedigen te reizen reden is voor de genomen maatregelen. De gevolgen van de door de overheid opgelegde reisbeperkingen zijn kritiek en Norwegian moet zijn bedrijfskosten tot een minimum beperken

Capaciteitsreductie

Naast het verder inperken van haar personeelsbestand zal ook de capaciteit aanzienlijk worden verminderd. Van de eenentwintig toestellen die de afgelopen maanden nog in gebruik waren zullen nog er nog eens vijftien aan de grond worden gehouden. “Norwegian is van alle kanten getroffen door factoren buiten onze controle. Dit is een trieste dag voor iedereen bij Norwegian en ik bied oprecht mijn excuses aan aan al onze collega’s die nu getroffen zijn, maar er is geen ander alternatief. Vóór Covid-19 had Norwegian meer dan 10.000 mensen in dienst, maar de komende maanden zullen er slechts 600 collega’s werkzaam zijn. Ons doel is om zes vliegtuigen op binnenlandse routes in Noorwegen te houden”, aldus Jacob Schram, CEO van Norwegian.