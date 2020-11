AF-KLM Cargo klaar voor distributie coronavaccins

Air France KLM Martinair Cargo zegt na een maandenlange voorbereiding klaar te zijn voor de distributie van coronavaccins.

Vrachtvervoer

Sinds de derde week van maart heeft AF-KLM maar liefst 6000 cargo-vluchten uitgevoerd met aan boord onder meer medische apparatuur, producten en medicijnen. De volgende logistieke uitdaging is naar verwachting de wereldwijde distributie van COVID-19-vaccins. Eerder deze week maakten de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioNTech succesvolle resultaten bekend van de derde testfase van hun coronavaccin.

Logistieke uitdaging

Mocht dit of een vergelijkbaar vaccin worden toegelaten tot de wereldwijde markt, zal de distributie ervan een ongekende logistieke operatie worden. Up in the Sky schreef er laatst al een uitgebreid artikel over. Naar verwachting zullen er miljarden vaccins de hele wereld over gebracht moeten worden. Bovendien moeten de vaccins volgens strikte internationale normen vervoerd worden. Meestal moet een vaccinatie bij een temperatuur van 2 tot 8 graden Celsius bewaard worden. Bij het Pfizer-vaccin is dit anders: deze moet op -70 °C bewaard en vervoerd worden.

“Air France KLM Martinair Cargo heeft jarenlange ervaring in het op temperatuur gecontroleerd vervoeren van farmaceutische producten,” zegt Senior Vice President Sales & Distribution GertJan Roelands. “De distributie van Covid-19 vaccins vereist specifieke uitdagingen op het gebied van aantallen, transportvereisten en veiligheid. Om hierop voorbereid te zijn hebben we vier maanden geleden de Covid-19 Vaccine Taskforce opgezet.” Het team heeft gewerkt aan een uitgebreid logistiek actieplan. “We hebben bijvoorbeeld een paar maanden geleden op onze Schiphol Pharma Hub een 1118 m3-grote Climate Controlled opslagfaciliteit gecreëerd en we bouwen daarnaast een 2061 m3-grote Cool Room.” Intussen wordt in Parijs ook op AF-KLM Cargo’s Charles de Gaulle Pharma Hub een nieuwe opslagfaciliteit opgezet.

Samenwerking

“We hebben partnerships opgezet met veel verschillende partijen in de logistieke keten, waaronder vervoerders, vrachtwagenbedrijven, containeraanbieders, vliegvelden, farmaceutische bedrijven en gezondheidsinstituten en -autoriteiten,” zegt Executive Vice President van AF-KLM Cargo Adriaan den Heijer. De vrachtmaatschappij heeft samen met Air Cargo Netherlands (ACN), Schiphol en Aéroport de Paris twee taskforces opgezet om beide vliegvelden voor te bereiden op de vaccintransporten.

Bovendien heeft AF-KLM Cargo onlangs al met een 747 een succesvol testtransport met Chinese coronavaccins uitgevoerd. Lees het exclusieve item hieronder op Up in the Sky:

Air France KLM Martinair Cargo (AFKLMP) heeft per 747 voor het eerst een lading Chinese coronavaccins vervoerd. https://t.co/eRfQ3o0F75 — ✈ Up in the Sky (@UpintheSkyNL) November 6, 2020